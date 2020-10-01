İbo Show ne zaman hangi kanalda başlayacak?

Yıllardır ekranda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show heyecanı yaşıyor. Usta sanatçı klasikleşen programıyla yeniden ekranlarda olacak.

9 yıllık araya son verecek olan İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde İbo Show’un tanıtımları için kamera karşısına geçti. Tatlıses ilk fragmanda "Çok özledim be" sözleriyle dikkat çekti.

Yayın macerasına Star ekranlarında başlayacak olan İbo Show’da her hafta yeni konuklar ağırlanacak. İbo Show'un yakında başlaması bekleniyor.



İBO SHOW’UN KONUKLARI KİMLER OLACAK?



İbrahim Tatlıses'in bir değişiklik olmazsa açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacağı öğrenildi.



SİNYALİ VERMİŞTİ

Kanal D ekranlarında yyınlanan “Neler Oluyor Hayatta?” programında İbrahim Tatlıses'in tekrar İbo Show'la ekranlara geri döneceği gündeme gelmişti. Bir açılışta kameralar karşısına geçen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı.