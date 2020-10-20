İbrahim Tatlıses’in “özledim” diyerek duyurduğu İbo Show için geri sayım devam ediyor. Uğradığı silahlı saldırının ardından ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses’in kendi adını taşıyan programı İbo Show’un yeni sezon tanıtımı ekranlarda dönüyor. Peki, programın yayın tarihi belli oldu mu? İbo Show ne zaman başlayacak?



İbo Show fragmanında 'yakında' ibaresi kullanılırken, ilk bölümün görüntüleri de paylaşıldı. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı programda, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak. Sürprizlerin de eksik olmayacağı ‘İbo Show’, yenilenen formatı ve çok özel bölümleriyle yakında Star’da...



Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden “nerede kalmıştık?” diyerek ilk bölümün açılışını yapıyor. Daha önce hiç konuşulmayanların konuşulacağı programda, hasret kaldığınız ses, yıllar sonra yeniden daha gür çıkacak!