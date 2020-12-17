İbo Show konukları kimler oldu? İşte İbo Show'un bu haftaki konukları
Yıllar sonra yeniden başlayan İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu. Cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show, 6. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, İbo Show’un 6. bölüm konukları kimler oldu? İşte İbo Show'un bu haftaki konukları…
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show programının yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Fragmanla birlikte İbo Show’un yeni bölüm konukları da kesinleşti.
İbo Show 6'ncı bölümünde yine ekran dünyasının sevilen isimlerini ağırlayacak. 19 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün konukları; Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar olacak.
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