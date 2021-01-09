İbo Show konukları belli oldu! İşte 9 Ocak İbo Show konukları
İbo Show konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. İbo Show her hafta izleyici karşısına her hafta cumartesi akşamları çıkıyor. Star TV yayın akışına göre bu akşam yeni bölüm saat 20:00'de başlayacak. İşte 9 Ocak İbo Show konukları
İbo Show konukları her hafta yoğun ilgi görüyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölüm konukları arasında Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz bulunuyor.
İŞTE 9 OCAK İBO SHOW KONUKLARI
İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz bulunuyor. Programda Cem Yılmaz espriler yaparken, MFÖ ekibi şarkıları ile renk katıyor.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle