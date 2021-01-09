İbo Show konukları belli oldu! İşte 9 Ocak İbo Show konukları

İbo Show konukları her hafta yoğun ilgi görüyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölüm konukları arasında Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz bulunuyor.

İŞTE 9 OCAK İBO SHOW KONUKLARI

İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz bulunuyor. Programda Cem Yılmaz espriler yaparken, MFÖ ekibi şarkıları ile renk katıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor.