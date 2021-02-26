İbo Show konukları belli oldu! İşte 27 Şubat İbo Show konukları

İbo Show’un 27 Şubat konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı program her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Bu haftaki konuklar arasında Sevcan Orhan, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu ve Mümin Sarıkaya bulunuyor.

İBO SHOW’UN KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show konukları arasında Sevcan Orhan, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu ve Mümin Sarıkaya bulunuyor.

Programda Safiye Soyman ve Faik Öztürk arasında eğlenceli diyaloglar gerçekleşiyor. Mümin Sarıkaya ise sevilen şarkısı ‘Ben Yoruldum Hayat’ı da seslendirecek.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.