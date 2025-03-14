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İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 13 Mart tarihli son bölümünde, Semiramis ve Özgür yollarını ayrırken, Ferda’ya ulaşamayan Azem bu kez adrese Dilber’i götürdü. Müşteri gibi şekerci dükkanına giren Dilber, sahipleri hakkında bilgi aldı. Heyecan dolu bölümün ardından gözler İnci Taneleri 37. bölüm fragmanına çevirdi. İşte, İnci Taneleri 36. son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Mart Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 36. bölümünde Azem oğlu Ferda'ya bir adım daha yaklaşıyor!

Azem, Ferda’yı bulmak için ona verilen adrese gider ama Ferda’yı bulamaz. Ferda ile karşı karşıya gelmek onun ihtiyacı her neyse çözmek için yardımcı olmak ister. Cihan ve arkadaşları Reyyaz’la ateşkes yaparak yönetimini aldıkları fabrikaya gittiklerinde onları hiç ummadıkları bir sürpriz karşılar. Salacaklar ile Azemlerin hayatı yine ve hiç olmadığı kadar tehlikeli bir kesişmenin eşiğindedir.

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Azem Piraye'nin duygularını merak etmesine karşılık bütün duygularını şiir gibi anlatır. Dilber ise Piraye'nin hayallerine engel olmasına asla müsaade etmek istemez. Azem Ferda'ya bir adım daha yaklaşmanın hüzünle karışık heyecan yaşar.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanacak.