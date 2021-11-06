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Hüseyin Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Hüseyin uğurlu hakkında merak edilenler

#Hüseyin Uğurlu#Şarkılar Bizi Söyler#Hüseyin Uğurlu Kimdir
Hüseyin Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşında Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Hüseyin uğurlu hakkında merak edilenler

Bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan şarkılar Bizi Söyler programına başarılı sanatçı Hüseyin Uğurlu konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde “Türkü Gecesi" yaşanacak. Bununla birlikte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu ünlü sanatçı Hüseyin Uğurlu'nun hayatı da merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

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Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğu ve yorumculuğu eşliğinde Şarkılar Bizi Söyler bu hafta türkü gecesi ile izleyenlere keyifli, bol müzikli saatler yaşatacak. Programın konuklarından biri olan ünlü sanatçı Hüseyin Uğurlu'nun hayatı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Hüseyin Uğurlu türküleri ve biyografisi...

HÜSEYİN UĞURLU KİMDİR?

Hüseyin Uğurlu, Yozgat'ın Merkez Büyükmahal köyünde1971 yılında doğdu. Eğitim hayatının devamında İlkokulu Sağmacılar Şair Baki İlköğretim okulunda, ortaokulu Bayrampaşa Rıfat Canayakın okulunda tamamladı.

Uğurlu, Pertevniyal Lisesi'nde öğrenimini tamamladı. 1990 yılında İTU Devlet Konservatuvarı' nda eğitim aldı. Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Can Etili, Selahattin İçli, Aleaddin Yavaşça, Ali Eral Nurlu, Eral Şendoğan Karadeli, Orhan Hakalmaz gibi birçok usta sanatçıdan ders aldı.

Hüseyin Uğurlu daha sonra müzik öğretmeni oldu. 2005 yılında ilk albümü 'Mekansız Ettiler' ve ardından 'Ahu Gözlüm' yayınlandı.

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