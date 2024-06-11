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Hülya Koçyiğit: O kazadan sonra ‘Hayatım bitti’ dedim

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#Hülya Koçyiğit#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Bursa Kültür Yolu Festivali
Hülya Koçyiğit: O kazadan sonra ‘Hayatım bitti’ dedim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 08:08

Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı, önceki gün Tayyare Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan söyleşi etkinliğinde Doç. Dr. Rıfat Becerikli’nin sorularını yanıtladı.

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3 GÜN GÖREMEDİM

Söyleşiye Bursa’ya olan sevgisinden bahsederek başlayan Koçyiğit, “Bu güzel şehre ben kızımı gelin olarak yolladım. Bursa’ya çok sık gidip geliyoruz, çok da seviyoruz” dedi.

Hülya Koçyiğit: O kazadan sonra ‘Hayatım bitti’ dedim

Oyunculuk mesleğinden bahseden Hülya Koçyiğit, 1973 yapımı “Rabia” filminin çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı anlattı:

“Çok uzun yıllar dublörümüz yoktu. Eğer bir sahne tehlikeliyse, o sahneyi bizzat oynamalıydık. Uzun yıllar sosyal sigortamız da yoktu. ‘Rabia’ filminde talihsiz bir kaza oldu. 3 gün gözlerimi kaybettim, hiçbir şey görmemecesine. 21 yaşındayım ve ‘Hayatım bitti’ dedim. Üçüncü gün tekrar görebileceğimi fark etmeye başladım. Ciddi bir kazaydı benim için.”

 

 

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#Hülya Koçyiğit#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Bursa Kültür Yolu Festivali

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