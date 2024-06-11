Hülya Koçyiğit: O kazadan sonra ‘Hayatım bitti’ dedim

Haberin Devamı

3 GÜN GÖREMEDİM

Söyleşiye Bursa’ya olan sevgisinden bahsederek başlayan Koçyiğit, “Bu güzel şehre ben kızımı gelin olarak yolladım. Bursa’ya çok sık gidip geliyoruz, çok da seviyoruz” dedi.

Oyunculuk mesleğinden bahseden Hülya Koçyiğit, 1973 yapımı “Rabia” filminin çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı anlattı:

“Çok uzun yıllar dublörümüz yoktu. Eğer bir sahne tehlikeliyse, o sahneyi bizzat oynamalıydık. Uzun yıllar sosyal sigortamız da yoktu. ‘Rabia’ filminde talihsiz bir kaza oldu. 3 gün gözlerimi kaybettim, hiçbir şey görmemecesine. 21 yaşındayım ve ‘Hayatım bitti’ dedim. Üçüncü gün tekrar görebileceğimi fark etmeye başladım. Ciddi bir kazaydı benim için.”