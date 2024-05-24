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Banu Ergin, kendisine iftira attığı ve ağır hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla şarkıcı Züleyha Ortak hakkında korunma talebinde bulunmuştu. Banu Ergin’in korunma talebine avukatı aracılığıyla verdiği dilekçeyle itiraz eden ünlü şarkıcı konu hakkında şu açıklamayı yaptı:



İftira kampanyası



“PR’ci Banu Ergin tarafından ortaya atılan iddialar hem güncel değildir hem de gerçeği yansıtmamaktadır. Banu Ergin ile aramızdaki iş ilişkisi uzun zaman önce sonlandırılmıştır. Buna pek çok insan da şahittir. Buna, Banu Ergin’in yaptığı iş ahlakına aykırı ve usulsüz davranışlar sebep olmuştur. İlişkinin kesilmesinin ardından Banu Ergin, hakkımda yoğun bir dezenformasyon ve iftira kampanyası başlatmıştır. Bu konuda başarılı olamayınca da neredeyse bir yıl önce gerçekleşmiş ve yolların ayrılmasıyla sonuçlanmış hadiseleri çarpıtmış ve mahkemeleri meşgul ederek gündeme gelmeye çalışmıştır. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkacak ve kendisiyle hukuk önünde hesaplaşacağız. Banu Ergin tarafından mağdur edilen insanlarla kendisini dava edeceğiz. Ne mutlu doğru ve düzgün yaşayan insanlara ki, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma özelliği var.”