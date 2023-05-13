Hollywood Kaan Urgancıoğlu'nu takipte

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KANAL D ekranlarında yayınlanan ve sezona damga vuran ‘Yargı’ dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu önceki gün sevgilisi Burcu Denizer ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Urgancıoğlu “Utandırdınız ya Burcu’yu!” diyerek muhabirlere takıldı. Sevgilisi Burcu Denizer araçlarına doğru yürümeye devam ederken Urgancıoğlu sorulara cevap verdi.

Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin yaptığı, başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett’ın paylaştığı “Operation Fortune” (Servet Operasyonu) filminde rol alan Kaan Urgancıoğlu “Güzel bir film oldu. Büyük keyifti benim için, devamı gelmeyecek o filmin ama başka Hollywood filmlerinde rol almayı çok isterim, keşke olsa. Zaten artık onların da dikkatini çektik, takip ediyorlar bizleri” diye konuştu.



ÇOK MUTLUYUM



Geçtiğimiz günlerde 42 yaşına giren ünlü isim doğum gününü ailesiyle birlikte kutladığını ve gayet keyifli geçtiğini söyledi. Burcu Denizer ile ilişkisinin de güzel gittiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Kaan Urgancıoğlu gazetecilere teşekkür ederek yoluna devam etti.

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Yorucu ama güzel bir sezondu

Kaan Urgancıoğlu geçen hafta sezon finali yapan ‘Yargı’ hakkında da konuştu: “Yorucu ama güzel bir sezon oldu. Ama inanın hiç hissetmedik yorgunluğu... Ülke olarak da zor bir dönem geçirdik, deprem çok derinden sarstı. Bir ara ‘Biz ne yapıyoruz’ dedik. Değişik duygular içinde geçen bir sezondu. Şimdi dinlenip yeni sezona hazırlayacağım kendimi.”