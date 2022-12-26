Hollanda filmine Türk damgası

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Müziğin usta ismi İlhan Şeşen’in sevilen şarkısı “Sensiz Olmaz”, “İlhan Şeşen: Hediyem” adlı albümde Yalın’ın yorumuyla yer almıştı. Bu versiyon, Hollanda yapımı “De Tatta’s” (Hollandalılar) adlı filmde kullanıldı. Jamel Aattahce’ın yönettiği komedi filmi, Hollanda’da 22 Aralık’ta gösterime girdi.

İlhan Şeşen, eserinin yabancı bir filmde kullanılmasından mutluluk duyduğunu söyledi: “İnsanın hoşuna gidiyor tabii yabancı bir filmde eserinin yayınlanması. Bu kadar emeğin bazı karşılıkları olması lazım. Onlar yerine gelince de seviniyorum. ‘Sensiz Olmaz’ı tribute albümüm için Yalın çok güzel söylemişti. Onun yorumunu kullanmakta da haklılar.”

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Yalın ise şöyle konuştu: “Amca’nın (İlhan Şeşen’in lakabı) şarkıları arasında en sevdiğim ‘Sensiz Olmaz’dı. Şarkının filmde kullanıldığından yeni haberim oldu, çok da mutlu oldum. Umarım daha çok insan tarafından sevilir ve söylenir.”

Kliple keşfettik

Filmde rol alan Fatma Genç, “Sensiz Olmaz” klibinin Amsterdam’da çekildiğini ve şarkıyı bu sayede keşfettiklerini söyledi. Hollanda’da doğup büyüyen oyuncu, rolünü de anlattı:

“İlk etapta benden hizmetçi rolünü oynamamı istediler. Çünkü genelde dar gelirli, ev işleri ve temizlik yapan Türk kadını rollerini canlandırıyordum. Ama artık bu algıyı kırmak istedim. Uzun uğraşılarım sonunda bu projede kişisel asistan rolünü aldım. Bu benim için günümüzde Türk kadınını temsil etmenin daha iyi bir yolu.”