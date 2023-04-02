Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Hikayenin sonuna geliyoruz

Güncelleme Tarihi:

#KANAL D#Camdaki Kız#Enis Arıkan
Hikayenin sonuna geliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 11:50

KANAL D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Camdaki Kız”ın Muzo’su Enis Arıkan, önceki gece Kuruçeşme’de görüntülendi.

Haberin Devamı

Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ünlü oyuncu, reyting rekortmeni dizide hikâyede finale yaklaştıklarını söyledi. Enis Arıkan, “Yavaş yavaş sonuna geldik. Harika bir ekiple uzun süredir çalışıyoruz. Mükemmel günler geçirdik. Çok güzel arkadaşlıklar edindim” diye konuştu.

Hikayenin sonuna geliyoruz

Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Enis Arıkan, tüm Türkiye’yi sarsan deprem felaketiyle ilgili de konuştu. Ünlü oyuncu duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Herkesin yaptığı gibi ben ve arkadaşlarım da elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çok üzgünüz. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#KANAL D#Camdaki Kız#Enis Arıkan

BAKMADAN GEÇME!

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi? Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

#Sağlık
Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok Charlesın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

#Kral Charles
Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... 'Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız'

#İspanya