Hikayenin sonuna geliyoruz

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Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ünlü oyuncu, reyting rekortmeni dizide hikâyede finale yaklaştıklarını söyledi. Enis Arıkan, “Yavaş yavaş sonuna geldik. Harika bir ekiple uzun süredir çalışıyoruz. Mükemmel günler geçirdik. Çok güzel arkadaşlıklar edindim” diye konuştu.

Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Enis Arıkan, tüm Türkiye’yi sarsan deprem felaketiyle ilgili de konuştu. Ünlü oyuncu duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Herkesin yaptığı gibi ben ve arkadaşlarım da elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çok üzgünüz. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.”