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Hicran’ın yeni tanıtımı yayınlandı…

Güncelleme Tarihi:

#Hicran#Kanal D#Nisa Sofiya Aksongur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 14:48

Kanal D’nin, hafta içi her gün ekrana gelecek olan, yapımını Filmevi Yapım, yapımcılığını ise Dilek Yorulmaz ve Erol Demir’in üstlendiği, yeni günlük dizisi Hicran’ın yeni tanıtımı yayınlandı.

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Hikayesi ile daha şimdiden izleyicinin dikkatini çeken dizi 07 Kasım Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Başrollerini; Nisa Sofiya Aksongur, Zehra İrem Elçin ve Berk Bakioğlu’nun paylaştığı Hicran’da aşkı hiç tatmamış bir adam olan Emre’yle (Berk Bakioğlu), kaybettiğini sandığı bebeğini bulma umuduyla nefes alan Hicran (Zehra İrem Elçin) ve Melek’in (Nisa Sofiya Aksongur) hikayesi ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Gürsel Ateş’in yaptığı Hicran’ın senaryosunu ise Gayb senaryo ekibi kaleme alıyor.

Hicran ilk bölümü ile 7 Kasım Pazartesi saat 17.00’de Kanal D’de…

Gözden Kaçmasın

Kanal D’nin yeni günlük dizisi Hicran 7 Kasım Pazartesi başlıyor…
#HİCRAN#KANAL D
Kanal D’nin yeni günlük dizisi Hicran 7 Kasım Pazartesi başlıyor…Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

 

 

 

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#Hicran#Kanal D#Nisa Sofiya Aksongur

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