Heyecan ve gerilim artırıyor... Yargı, yine pazarın en çok izlenen dizisi oldu…

Haberin Devamı

Dizi gece boyu #yargı etiketiyle sosyal medya listelerinin üst sıralarında yer alırken, reytinglerde de yine gecenin en çok izlenen dizisi oldu.



Haberin Devamı

Yargı’nın dün akşam yayınlanan 45’inci bölümü AB kategorisinde 8.17 reyting yüzde 19.78 izlenme payı ile, 20+ABC1 kategorisinde 8.22 reyting 18.82 izlenme payı ile TOTAL kategoride ise 6.75 reyting yüzde 16.54 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde günün en çok izlenen dizisi oldu.Ceylin, Osman’ı yaralı bir şekilde görünce neler olduğunu ailesine sorar. Bir cevap bekleyen Ceylin’e Osman kendisini Çetin’in vurduğu yalanını söyler. Ceylin,Tolga ile birlikle Çetin’i bulmanın yollarını ararken diğer tarafta Derya Savcı ile gerilirler. Ceylin yaşanan bu gerilimin ardından operasyona dair delil bulmaya çalışırken, Ilgaz ve Eren ise Serdar’ın katili olduğunu itiraf eden kişinin yalan söyleyip suçu üzerine aldığına emin olurlar. Osman’ın söylediği yalan sonrasında herkes ne yapacağını düşünürken Merdan serinkanlılığı ile aileyi sakinleştirmeye çalışır. Olaylardan habersiz olan Ceylin Merdan’ın mekanına giderek durumu kendisinden gizlediği için ona hesap sorar. Diğer taraftan Derya Savcı’ya karşı bir adım atmak için çiçek alıp evine giden Ceylin, dostça bir sohbet beklerken Derya’nın sohbet esnasında “Ilgaz seni bu zamana kadar kayırmış olabilir ama ben yapmam” sözleri üzerine çıldırır. Bu olay üzerine kendisini kapıda bekleyen Tolga’ya içini döken Ceylin’in isyanı seyircilere duygu dolu anlar yaşatırken, Pınar Deniz oyunculuğuyla bir kez daha övgüleri toplamayı başardı. Dizinin devamında Ceylin ve Ilgaz’ın romantik anları seyirci tarafından büyük beğeni toplarken ertesi gün gazetelere çıkan Pars ve Derya’nın ilişki haberi olaylara bir yenisini daha ekliyor. Ne yapacaklarını bilemeyen ikili aynı zamanda meslekleri için de endişelenirken Ilgaz’ın üstü kapalı verdiği tavsiye Pars’ın ne yapacağına dair merakı artırıyor. Diğer tarafta kurduğu plan ile Çetin’e ulaşan Ceylin, Çetin’in Osman’ı vurmadığını öğrenerek bir kez daha anne evine hesap sormaya gidiyor. Eş zamanlı olarak tesadüfen babasından Gül ve diğerlerinin de yalan ifade verdiğini anlayan Ilgaz, Merve’nin de çelişkili ifadesiyle birlikte 4 gencin cinayet saatinde nerede olduğunu araştırıyor. Buldukları adrese giden Ilgaz ve Eren ipucu ararken, Ilgaz’ın üstü sıvayla kapatılmış kurşun izini bulması yeni bölüme dair heyecan ve gerilimi artırıyor.

Haberin Devamı

AİLESİ CEYLİN'İ ÇILDIRTTI!

Ceylin, Osman'ın yaralı bir şekilde odada görünce şaşkınlığını gizleyemez. Kuaför olarak bildiği Ayten'in yaraya müdahale ettiğini fark eden Ceylin gerçekleri ailesinden öğrenir. Osman'ın vurulduğunu gizleyen ailesi Ceylin'in tepkisiyle karşılaşır!

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

ILGAZ, YALANCI SANIĞI OYUNA GETİRDİ!

Ilgaz, Serdar'ın öldürülmesinden kısa süre sonra failin yakalanmasından dolayı şüphelenmeye başlar. Adamı, anlattığı olay yerine götürüp cinayeti nasıl işlediğini anlatmasını ister. Şüpheleri daha da artan Ilgaz, Eren ile birlikte kurdukları oyun sonrasında adamın suçu üstlendiğini çözer.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...