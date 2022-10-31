Herkes katil olabilir, sen bile! Yargı yine zirvede….

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Yargı’nın dün akşam ekrana gelen 41’inci bölümü AB kategorisinde 7.88 reyting 22.09 izlenme payı ile, 20+ABC1 kategorisinde 9.36 reyting 22.99 izlenme payı ile TOTAL kategoride ise 6.76 reyting 18.02 izlenme payı ile adını birinci sıraya yazdırdı.
Yargı usta oyunculukları ve başarılı senaryosuyla her hafta seyirciden övgüler toplamaya devam ediyor. Dün gece yayınlanan bölüm ekranda gördüğü ilginin yanı sıra #yargı, #Kabus ve #Ilgaz etiketleriyle de gece boyu sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Yargı’da Selda Bağcan sürprizi…
Yargı’nın ekrana gelen 41’inci bölümünde ünlü sanatçı Selda Bağcan’ın “Yürüyorum Dikenlerin Üstünde” isimli parçası izleyiciler ile buluştu. Toygar Işıklı’nın yorumu ile seyirci karşısına çıkan şarkı, Neva'nın ölümüyle yıkılan Pars'ın neler yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Yargı'DA ÖNEMLİ ANLAR
Ilgaz, köşkte kabus yaşıyor!
Ilgaz, Ceylin'in yaşadıklarından çok etkilenmiştir. Bu etkilenme rüyasında ortaya çıkar. Ceylin'in hapsedildiği köşk rüyasına girmiştir ve yaşadıkları adeta bir kabustur.
Ceylin ve Ilgaz'ın huzur anları!
Ceylin, mahzende tutuklu kaldığı anlardan sonra Ilgaz'ın kollarında huzuru bulur. İki aşık yaşananları geride bırakmak isterler ve birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenirler.
Tolga ajan çıktı!
Ceylin'in peşinden ayrılmayan Tolga ajan çıktı!
Tolga'nın, telefonuyla sürekli olarak birisine mesaj çektiği hatırlarımızdaydı. Bu bölümde de mesajları kime attığı ortaya çıkıyor. Bunu öğrenen Ceylin ise, büyük şok yaşıyor
Pars, Burak'ı öldürmemek için kendisin zor tuttu!
Pars, tek görgü tanığı Mehmet Can ile Neva hakkında konuştuktan sonra adliye önünde kardeşinin katili Burak ile karşılaşıyor!
Ilgaz için Burak'ın kuyu katili olduğu kesindir. Evine giderek karşısına dikilir. Katil olduğunu bildiğini söyler ve ailesinden uzak durmasını söyler.
Ceylin, Burak'ın kuyu katili olduğunun netleşmesinden sonra taksiciyi kimin öldürdüğünü bulmaya odaklanır. Mahzende esir tutulan bir kişinin tutanağını okuyunca öldüren kişiyi bulur.
Burak Eren'i, Ilgaz da Burak'ı vurdu
Ilgaz, Burak'ın hazırladığı ölüm anketinin peşine düşer ve sonuç alır. Anketi hazırlayan kişi Burak'dır. Onu tutuklamak için gittiklerinde kaçtığını görürler. Burak, Metin'i bayıltıp silahını almıştır ve kendisinin peşinden gelenlere ateş eder. Kurşunlar Eren'i bulur ve kanlar içinde yere yığılır. Ilgaz, Eren'in silahını alarak Burak'ı durması için uyarır. Kaçmaya devam eden Burak'ı vurur. Hemofili hastası olan Burak, kanamadan dolayı ölmek üzeredir. Ilgaz, bir yandan pıhtılaşmayan kanamayı durdurmak ister, bir yandan da Eren'in durumu için endişelenir.
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