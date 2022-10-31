Herkes katil olabilir, sen bile! Yargı yine zirvede….

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Yargı’nın dün akşam ekrana gelen 41’inci bölümü AB kategorisinde 7.88 reyting 22.09 izlenme payı ile, 20+ABC1 kategorisinde 9.36 reyting 22.99 izlenme payı ile TOTAL kategoride ise 6.76 reyting 18.02 izlenme payı ile adını birinci sıraya yazdırdı.

Yargı usta oyunculukları ve başarılı senaryosuyla her hafta seyirciden övgüler toplamaya devam ediyor. Dün gece yayınlanan bölüm ekranda gördüğü ilginin yanı sıra #yargı, #Kabus ve #Ilgaz etiketleriyle de gece boyu sosyal medyada oldukça konuşuldu.



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Yürütülen operasyona dair kaçırılan herkes ifade vermek için adliyeye geldiği sırada orada Tolga’yı gören Ceylin, Ilgaz ile Tolga’nın uzun yıllardır tanıştığını ve aslında Tolga ile yolunun kesişmesinin Ilgaz sayesinde olduğunu öğrendi. Çiğdem’i hastaneye ziyarete giden Ceylin, Çiğdem’in ifadesini okumasının ardından taksiciyi öldüren kişinin Çiğdem olduğunu anladı. Suçu başkasının üstüne atmaya çalışan Çiğdem’i ikna etmeye çalışan Ceylin’in kızın hamile olduğunu öğrenmesiyle nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. Diğer tarafta Burak’ın suçlu olduğuna dair kanıt arayan Ilgaz, Eren ve Pars buldukları ipucu doğrultusunda yapılan ankette sahte şekilde logosu kullanılan üniversiteye tekrar gitti. Öğrendikleri bilgi ile Burak için gözaltı kararı çıkarıldığını duyan Yekta, evden çıkması için Burak’a mesaj attı. Evden kaçmaya çalışırken Metin’i bayıltarak silahını alan Burak, Eren’i vurdu. En yakın arkadaşının vurulduğuna şahit olan Ilgaz, Burak’ı kaçmaması için uyardı ve durmamasının ardından onu bacağından vurdu. Bir tarafta çok kan kaybeden Eren diğer tarafta hastalığı sebebiyle kan kaybının ölümün kıyısına getirdiği Burak ve aralarında kalan Ilgaz’ın durumu seyircinin nefesleri tutmasına sebep oldu.

Yargı’da Selda Bağcan sürprizi…

Yargı’nın ekrana gelen 41’inci bölümünde ünlü sanatçı Selda Bağcan’ın “Yürüyorum Dikenlerin Üstünde” isimli parçası izleyiciler ile buluştu. Toygar Işıklı’nın yorumu ile seyirci karşısına çıkan şarkı, Neva'nın ölümüyle yıkılan Pars'ın neler yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yargı yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ’de…

Yargı'DA ÖNEMLİ ANLAR



Ilgaz, köşkte kabus yaşıyor!

Ilgaz, Ceylin'in yaşadıklarından çok etkilenmiştir. Bu etkilenme rüyasında ortaya çıkar. Ceylin'in hapsedildiği köşk rüyasına girmiştir ve yaşadıkları adeta bir kabustur.







Ceylin ve Ilgaz'ın huzur anları!

Ceylin, mahzende tutuklu kaldığı anlardan sonra Ilgaz'ın kollarında huzuru bulur. İki aşık yaşananları geride bırakmak isterler ve birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenirler.







Tolga ajan çıktı!

Ceylin'in peşinden ayrılmayan Tolga ajan çıktı!

Tolga'nın, telefonuyla sürekli olarak birisine mesaj çektiği hatırlarımızdaydı. Bu bölümde de mesajları kime attığı ortaya çıkıyor. Bunu öğrenen Ceylin ise, büyük şok yaşıyor



Pars, Burak'ı öldürmemek için kendisin zor tuttu!

Pars, tek görgü tanığı Mehmet Can ile Neva hakkında konuştuktan sonra adliye önünde kardeşinin katili Burak ile karşılaşıyor!



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Ceylin, Mehmet Can'ın Neva'yı hatırladığını söylemesinden sonra Pars merak içine girer. Evine giderek kardeşi ile çekilmiş fotoğrafları göstererek Mehmet Can'dan, katili hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Mehmet Can ise, sadece Neva'yı hatırlamaktadır. Yıkılan Pars adliye girişinde Burak ile karılaşınca kendisini zor tutar.Ilgaz, herkesi Derya'nın evinde toplar. Burak'ın sorgusundaki kan tutmama durumunu herkese izletir. Şaşkına dönen arkadaşlarının Burak'ın katil olduğuna dair şüpheleri netleşmeye başlar. Burak'ın sorgusunda da kan tutma olayı açıklığa kavuşur.Ilgaz, Burak'ın evine giderek ailesinden uzak durmasını söyleyerek onu tehdit eder!

Ilgaz için Burak'ın kuyu katili olduğu kesindir. Evine giderek karşısına dikilir. Katil olduğunu bildiğini söyler ve ailesinden uzak durmasını söyler.



Ceylin, esir tutuldukları mahzende ölü bulunan taksiciyi öldüreni buluyor!

Ceylin, Burak'ın kuyu katili olduğunun netleşmesinden sonra taksiciyi kimin öldürdüğünü bulmaya odaklanır. Mahzende esir tutulan bir kişinin tutanağını okuyunca öldüren kişiyi bulur.

Burak Eren'i, Ilgaz da Burak'ı vurdu

Ilgaz, Burak'ın hazırladığı ölüm anketinin peşine düşer ve sonuç alır. Anketi hazırlayan kişi Burak'dır. Onu tutuklamak için gittiklerinde kaçtığını görürler. Burak, Metin'i bayıltıp silahını almıştır ve kendisinin peşinden gelenlere ateş eder. Kurşunlar Eren'i bulur ve kanlar içinde yere yığılır. Ilgaz, Eren'in silahını alarak Burak'ı durması için uyarır. Kaçmaya devam eden Burak'ı vurur. Hemofili hastası olan Burak, kanamadan dolayı ölmek üzeredir. Ilgaz, bir yandan pıhtılaşmayan kanamayı durdurmak ister, bir yandan da Eren'in durumu için endişelenir.

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