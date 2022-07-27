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Her şeyi yapabilecek kadar güçlü ama mütevazı

#Yiğit Dikmen#Seversin#Kanal D
Her şeyi yapabilecek kadar güçlü ama mütevazı

Yiğit Dikmen, Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Seversin”de ‘Selçuk’ karakterini canlandırıyor. Oyuncuyla rolünü ve mesleğine olan tutkusunu konuştuk.

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Seversin”de ‘Selçuk’u canlandırıyorsunuz. Karakterinizi nasıl tanımlarsınız?

- Selçuk; maddi olarak kuvvetli, aynı zamanda nüfuzlu bir adam. Ünlü bir mekânın sahibi ama bunların yanında oldukça nahif, yardımsever, çevresindeki insanları mutlu etmeye çalışan biri. Duygularına da her zaman değer veriyor.

“Seversin”in senaryosunu ilk okuduğunuzda ne hissettiniz? Kabul etmenizdeki en büyük etken ne oldu?

- Açıkçası senaryoyu okurken çok samimi ve sıcak bir iş olacağını hemen hissettim. Ayrıca mizahi yanını ve enerjisini de çok sevdim. Aynı zamanda daha önce birlikte çalışma imkânı bulduğum Serdar Gözelekli’nin projenin yönetmeni olması da benim için önemli bir etkendi.

HER KARAKTERİN YOLCULUĞU FARKLI

“Seversin” yayına girdiği günden itibaren sosyal medyada çok ilgi gördü. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sevilen bir dizinin içerisinde olmak nasıl bir his?

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- Sosyal medyada dizimizin ilgi görmesi tabii ki herkes gibi beni de çok mutlu ediyor. Böyle bir projenin içinde yer almak çok değerli ve özel bir his.

Bugüne dek hep birbirinden farklı rolleri üstlendiniz. Selçuk karakterini diğer rollerinizden ayıran özellik nedir?

- Her karakterin yolculuğu birbirinden farklı oluyor tabii ki. İşimizi keyifli kılan şeylerden biri de bu. Selçuk karakterinin her şeyi yapabilecek kadar güçlü olmasının yanında bir o kadar da mütevazı olması, diğer oynadığım karakterlerden ayıran en önemli özelliği.

Her şeyi yapabilecek kadar güçlü ama mütevazı

SELÇUK’UN MESLEĞİNE HAKİMİM

Selçuk’la ortak yanlarınız neler?

- Sanırım en önemli ortak yanımız benim de işletmecilik yapmış olmam. (Gülüyor) Selçuk’un mesleğine hakimim yani. Başka benzer yanımız ise elimizden geldiğince etrafımızdaki insanlara yardım etmeye çalışmamız.

Set dışında neler yapıyorsunuz?

- Set dışında genellikle arkadaşlarımla vakit geçiririm. Yeni restoranlar, mekânlar keşfetmeyi çok severim. Ailemin yeri her zaman ayrı, onlarla vakit geçirmek benim hayatta en keyif aldığım şey olabilir.

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Hayattaki en büyük tutkunuz nedir?

- Spor ve resim yapmak diyebilirim. Kendimi bildim bileli sporun içerisindeyim ve hayatımın odak noktalarından biri. 3-4 sene önce resim yapmaya başladım ve yavaş yavaş benim için bir tutkuya dönüştü.

SERİ KATİLİ OYNAMAK İSTERİM

Tiyatro sahnesine çıkmayı düşünüyor musunuz?

- Tiyatro sahnesine çıkmak çok özel ve değerli. Tabii ki isterim ama sahneye çıkmak için gerekli yeterliliğe ve donanıma sahip olmam gerekir öncelikle. Sonrasında doğru zaman geldiğinde neden olmasın?

Oynamak istediğiniz bir karakter var mı?

- Seri katili ya da evsiz bir adamı oynamayı çok isterim.

Her şeyi yapabilecek kadar güçlü ama mütevazı

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OYUNCULUK SONSUZ ÖZGÜRLÜK

◊ Oyunculuğun sizi besleyen tarafı ne? Oyunculuğu nasıl tanımlarsınız? Farklı karakterlere bürünmek sizde nasıl bir etki yaratıyor?

- Oyunculuğun içimdeki bütün renkleri ortaya çıkarma şansı tanıması çok özel bir şey. İnsanın içindeki bütün duyguları ortaya çıkarabilme ve kendini ifade edebilme gücü benim için oyunculuğu en güzel ifade eden tanımlardan biri. Farklı karakterleri canlandırmak bana sonsuz bir özgürlük hissi tanıyor.

 

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#Yiğit Dikmen#Seversin#Kanal D

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