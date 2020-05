Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kim, konusu ne? Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Her Şey Seninle Güzel filmi 2018'de vizyona girmesinin ardından bu kez de TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Hikayesi İzmir'de geçen romantik komedi türündeki film, iki genç arasındaki aşkı konu ediniyor. Peki, Her Şey Seninle Güzel filminin konusu ne? Her Şey Seninle Güzel filminin oyuncuları kimdir?

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği Her Şey Seninle Güzel filminde özetle şunlar anlatılıyor;

"Deniz unutmayı başaramadığı büyük aşkı Emre'yi kaybetme tehlikesinin iyice kendini hissettirdiğini görünce İzmir'e gider. Emre'nin gönlünü çalabilmek için rekabet halinde olduğu Melisa tahmin ettiğinden çok daha zorlu bir rakip olarak karşısına çıkınca, en zor zamanlarda hep fikirlerine başvurduğu Bulut'tan yardım ister."