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Her Şey Seninle Güzel filmi nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir? Her Şey Seninle Güzel filmi konusu

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Her Şey Seninle Güzel filmi nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir Her Şey Seninle Güzel filmi konusu

Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Her Şey Seninle Güzel filmi bu akşam ekrana gelecek. Peki, Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

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Her Şey Seninle Güzel filminin çekimleri İzmir’de gerçekleştirildi. Bu akşam yayınlanacak olan filmde, Deniz unutmayı başaramadığı büyük aşkı ve yakın arkadaşı Emre'yi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Her Şey Seninle Güzel’ de Emre, Melisa, Deniz ve Bulut arasında yaşananlar anlatılıyor.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ OYUNCULARI

Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları arasında Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü, İlker Aksum, Aydan Taş, Doğaç Yıldız gibi isimler bulunuyor.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ KONUSU

Deniz unutmayı başaramadığı büyük aşkı Emre'yi kaybetme tehlikesinin iyice kendini hissettirdiğini görünce İzmir'e gider. Emre'nin gönlünü çalabilmek için rekabet halinde olduğu Melisa tahmin ettiğinden çok daha zorlu bir rakip olarak karşısına çıkınca, en zor zamanlarda hep fikirlerine başvurduğu Bulut'tan yardım ister.

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