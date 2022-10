Nazlı Senem Ünal: Her kötünün, kötü olmak için haklı bir nedeni vardır

Haberin Devamı

◊ Şu an ‘Üç Kız Kardeş’ adlı yapımda Mine karakterine hayat veriyorsunuz. Oyunculuk serüveni nasıl başladı?

- Lise sondayken başladı. Üniversite sınavlarına hazırlandığımız dönem herkes ders çalışırken, ben severek yapacağım mesleği düşünüyordum. Hiçbir meslek bana uygun gelmiyordu, belki de o yüzden o yoğun çalışma temposu için hiç motive olamadım. Annem tam bir tiyatro aşığıdır, onun sayesinde çocukken çok oyun izledim. Abimin de lisedeyken tiyatro oyununda oynuyor oluşu, beni etkilemiş olmalı ki tiyatro kursuna yazılmak istedim. Başta bir heves olarak başlayan oyunculuk, sonrasında hayatımın merkezi oldu.



◊ Sizi ilk BKM Mutfak’ta ‘Çok Güzel Hareketler’ ile tanıdık. Kariyerinizin kırılma noktası neydi?

- Ben konservatuvar mezunuyum, okuldan mezun olduktan sonra çok uzun süre oyuncukla ilgili bir şey yapmadım, okurken beni küstüren bazı sıkıntılar yaşadım ve bu sebeple bir süre ara vermek istedim. Yaklaşık 4 sene önce tekrar mesleğimi denemeye karar verdim ve İstanbul’a taşındım. BKM Mutfak benim için hem iyi bir tecrübe oldu hem de kırılma noktam oldu.

Menajerim Tümay Özokur ile tanıştık ve birlikte doğru bir kariyer yönetimine başladık. Sonrasında “Menajerimi Ara” benim kendimle buluşmamda ikinci dönüm noktam oldu. Jülide karakteri bana çok iyi geldi, ardından “Saklı” ve şimdi de “Üç Kız Kardeş” ile iyi ki mesleğime geri dönmüşüm diyorum.



◊ “Üzgünüm Leyla”, “Organize İşler”, “Menajerimi Ara”, “Aykut Enişte”, “Saklı”, “Üç Kız Kardeş”... Nazlı Senem Ünal ekran başında bir seyirci olsaydı, daha çok hangi türü izlerken kendini bulurdu? Komedi mi dram mı?

- Sanırım dram. Dram oynarken daha çok keyif alıyorum.

- Karakterlerin nasıl işlendiği ve yazıldığıyla alakalı sanırım. Salt kötü ya da salt iyi bir karakteri gerçekçi bulmuyorum. Her kötünün, kötü olmak için haklı bir nedeni vardır. Her iyinin de kötü bir yanı... Tıpkı hayattaki gibi... Eğer karakter çok derinlikliyse, iyi kötü tüm yanlarını görebileceksek kötüyü de iyiyi de oynamak çok keyifli bence.- Şarkı söylemeyi de müzik yapmayı da çok seviyorum. Kendimce şarkı sözü yazıyorum, bu aralar gitar çalmaya da merak sardım. Kendimi o konuda da geliştirmek istiyorum, tamamen hobi amaçlı.Sonrasında neye dönüşür bilemiyorum ama müzik bana çok keyif veriyor. Sahne hayalim eskiden hiç yoktu, yeni yeni gelmeye başladı mesela o his. Ama büyük konserler vereyim gibi bir arzum yok, gitarımla küçük sahnelerde tek başına akustik müzik yapma isteğim var.- Ailesine, ailesi gibi gördüğü arkadaşlarına çok değer veren, tüm zamanını onlara ve kendisine ayırmayı tercih eden bir Nazlı var. Normalde çok evcimenimdir. Arkadaşlarım bana gelsin, sohbet edelim, rahat rahat oturalım, film izleyelim... Bunlardan daha çok keyif alıyorum.Plan yaparak hareket edebilen bir insan olamadım hiçbir zaman. Daha ziyade spontane gelişiyor tüm planlarım. Arkadaşlarım da bu huyumu çok iyi biliyorlar artık.- Ben gelen bütün mesajları okuyorum genelde. Seyircinin oynadığım karakterle ilgili yorumlarını da merak ediyorum, benimle ilgili düşüncelerini de. O yüzden bakıyorum sıkça ama öyle anlatabileceğim özel bir anım yok.

Şıklıktan ziyade rahatlık önemli

◊ Modayla aranız nasıl?

- İçinde rahat olduğum salaş şeyleri tercih ediyorum genelde. Kendimi konforlu hissettiğimde daha özgüvenli oluyorum. Mesela çok şık bir kıyafet giydim ama konforlu hissetmiyorum, etrafımdakiler çok güzel göründüğümü söyleseler de ben çok iyi hissetmiyorum. Kıyafette şıklıktan ziyade rahatlık benim için daha ön plandadır.



◊ Kıvırcık saçı olanlar düz, düz saçı olanlar da kıvırcık olsun ister. Siz hangisisiniz? Halinizden memnun musunuz?

- Ben saçlarımı çok seviyorum. Düz saçın bana yakıştığını da düşünmüyorum. Bambaşka biri oluyorum. Kıvırcık saçlı halimle daha enerjik, daha sempatik göründüğümü düşünüyorum.

Scarlet WItch karakterini oynamak isterim

◊ Tam bir Marvel hayranı olduğunuzu biliyoruz. Size teklif gelse hangi karakteri oynamak isterdiniz?

- Ah keşke. Kesinlikle Scarlet Witch. İnanılmaz güçlü ve oynaması çok keyifli bir karakter bence.



◊ Yemekle aranız nasıl? Bol bol yiyip kilo almayanlardan mı yoksa su içse yarayanlardan mısınız?

- Yemek yemeyi çok seven biriyim. Ayaküstü atıştıran bir insan hiç olmadım, keyfini çıkarmayı severim. Lezzetsiz yemek yediğimde tüm tadım kaçıyor mesela. İştahlıyımdır da. Çabuk kilo alabiliyorum, o yüzden çok dengeli beslenmeye çalışıyorum. Arada fazla kaçırdığım oluyor tabii ama o gün çok yediysem ertesi gün hafif beslenerek dengelemeye çalışıyorum.