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‘’Hep böyle kalalım Somer’’

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#Üç Kız Kardeş#Reha Özcan#Berker Güven
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 12:19

Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’e bu hafta Türkan ve Somer’in romantik anları damga vuracak.

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Zor günler atlattığını düşünen Türkan ve Somer baş başa kaldıkları romantik anların ölümsüz olmasını diliyor. Birlikte geleceğe dair güzel hayaller kuran aşıkları neler bekliyor? Rüçhan’ın uyanması, Türkan’ın polis eşliğinde götürülmesi Türkan ve Somer aşkında yeni bir krize mi sebep olacak?

‘’Hep böyle kalalım Somer’’

Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

 

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#Üç Kız Kardeş#Reha Özcan#Berker Güven

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