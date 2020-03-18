MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHekimoğlu’ndan anlamlı sahne...
GeriTelevizyon Hekimoğlu’ndan anlamlı sahne...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 18.03.2020 - 11:43,Son Güncelleme:/

Hekimoğlu’ndan anlamlı sahne...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hekimoğlu’ndan anlamlı sahne...
Abone Olgoogle-news

“Zaten toplum, başarılı olmak için zayıf olmamız gerektiği konusunda yeteri kadar baskı yapıyor, en azından çocukları rahat bırakalım.”

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi.

Her bölümü ile dikkat çeken ve izleyicinin beğenisini kazanan dizide dün akşam Dr. Zeynep’in, Emre ve Mehmet Ali ile “topluma göre başarılı insan” konusunda tartıştığı sahne dikkat çekti.

Dün akşam ekrana gelen bölümdeki vaka 10 yaşında ve kilo problemi yaşayan bir çocuktu. Ekibin hastayı araştırdığı sırada Dr. Zeynep’in “Zaten toplum, başarılı olmak için zayıf olmamız gerektiği konusunda yeteri kadar baskı yapıyor, en azından çocukları rahat bırakalım. Ayrıca çocuklara sağlıklı oldukları sürece sorun olmadığını öğretebiliriz bence” dediği sahne çok konuşuldu.

Hekimoğlu yeni bölümleri ile her Salı saat 20.00’de Kanal D’de..

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle