Hekimoğlu’ndan anlamlı sahne...

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi.

Her bölümü ile dikkat çeken ve izleyicinin beğenisini kazanan dizide dün akşam Dr. Zeynep’in, Emre ve Mehmet Ali ile “topluma göre başarılı insan” konusunda tartıştığı sahne dikkat çekti.

Dün akşam ekrana gelen bölümdeki vaka 10 yaşında ve kilo problemi yaşayan bir çocuktu. Ekibin hastayı araştırdığı sırada Dr. Zeynep’in “Zaten toplum, başarılı olmak için zayıf olmamız gerektiği konusunda yeteri kadar baskı yapıyor, en azından çocukları rahat bırakalım. Ayrıca çocuklara sağlıklı oldukları sürece sorun olmadığını öğretebiliriz bence” dediği sahne çok konuşuldu.

Hekimoğlu yeni bölümleri ile her Salı saat 20.00’de Kanal D’de..