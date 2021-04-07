Hekimoğlu 44. son bölümde Memoli istifa mı etti? İşte Hekimoğlu son bölümde yaşananlar

Hekimoğlu 44. son bölüm tek parça erişime açıldı. Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşan Hekimoğlu'nun 6 Nisan tarihli son bölümünde lösemi ile mücadele eden genç hasta Nihat ve kardeşinin vakası için tüm ekip seferber oldu. Babasıyla hastanede karşılaşan Memoli'nin annesini ziyarete gitmesi duygusal anlara neden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantı üzerinden kesintisiz izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan, yıllardır lösemi ile mücadele eden genç hastası Nihat’a, kardeşi Mete’den ilik nakli yapmaya hazırlandığı an Mete beklenmedik şekilde hapşırır. Mete’nin vücudunda bir enfeksiyon olma ihtimalinden şüphelenen Orhan, kanserli abiye, enfeksiyonlu kardeşten ilik nakli yapma riskini almaz ve Hekimoğlu’ndan yardım ister. Küçük kardeşin hapşırmasına neyin neden olduğunu bulmak için kolları sıvayan Hekimoğlu ve ekibin vakayı çözmek için önünde 5 gün vardır.

Hekimoğlu ve ekip teşhis koymak için zamana karşı yarışırken kanserli abinin durumu giderek kötüleşmekte, hapşıran kardeşin ise belirtileri artmaktadır. Öyle ki aile bir noktada çocuklardan birinden vazgeçme kararıyla yüz yüze gelir. Geçtiğimiz günlerde içgüdelirini dinleyip insitiyatif alan ve sonucunda vakanın ölümüne neden olan Mehmet Ali henüz kendini toparlayamaz. Emre ve Zeynep arasındaki “Salı günü aşk itirafı” geleneği ise tam gaz devam eder. Hekimoğlu’nun evinde yaşamaya başlayan Orhan’ın köpeği Bebek, isminin aksine tavırlar sergileyerek Hekimoğlu’nun sinirlerini zorlar.

Hekimoğlu ve ekip zamana karşı sürdürdükleri yarışı kazanabilecek mi? Orhan kanserli abiye kardeşinden ilik naklini zamanında yapabilecek mi? Mehmet Ali istifa konusunda kararlı mı?

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