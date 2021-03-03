Hekimoğlu 39. son bölümde hastanede korkutan anlar... İşte Hekimoğlu son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı

Hekimoğlu 39. bölümü ile 2 Mart Salı akşamı Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Doğuştan hiç acı hissedemeyen Aslı’nın bu çok ender rastlanan durumu merak uyandırdı. Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanında ise Ateş'in tehlikeli bir operasyona girmek istemesi çarpıcı gelişmelerden oldu.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 yaşındaki Aslı ve annesi geçirdikleri araba kazası sonrası hastaneye kaldırılır. Doğuştan hiç acı hissedemeyen Aslı’nın bu çok ender rastlanan durumu, hayatını acı içinde geçiren Hekimoğlu için büyük bir merak unsurudur. Hekimoğlu ve ekibinin yaptığı testleri bir zaman kaybı olarak gören Aslı’nın tek isteği, durumu çok ağır olan annesini görebilmektir. Bu yüzden hastaneyi birbirine katar, ta ki kendi durumu da kötüleşinceye kadar.

Bir yandan Hekimoğlu, Orhan’ı hastanede yeni çalışmaya başlayan Sevda hemşireyle muhabbet ederken görmüştür ve Orhan’ın tüm itirazlarına rağmen ikisinin arasında bir ilişki olduğunu iddia etmektedir. Mehmet Ali yanıldığına dair Hekimoğlu’yla iddiaya girer. İpek ise yeni tanışacağı bir adamla gideceği romantik randevuya hazırlanmaktadır. Hekimoğlu’nun, İpek’i de Orhan’ı da rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Aslı ve annesi iyileşip tekrar birbirlerine kavuşabilecekler mi? İpek, Hekimoğlu’na rağmen güzel bir buluşma yaşayabilecek mi? Hekimoğlu ve Mehmet Ali arasındaki iddiayı kim kazanacak?

HEKİMOĞLU 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 40. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş, tehlikeli bir operasyon yapmak istiyor!

Yetenekli genç bir müzisyen hastalığından dolayı yeteneğini kullanamayacak duruma gelir. Zaman geçtikçe nöbetleri artar. Apar topar hastaneye getirilen gencin sorununu bulmak ise Ateş Hekimoğlu'nun işidir. Ateş ve ekibi vakayı araştırırken zaman gittikçe daralıyordur. Sonunda Ateş, hastanın beyninin yarısını almak istediğini söyler. Bunu duyan İpek ise oldukça tedirgindir. Hekimoğlu bu riskli operasyonu gerçekleştirebilecek mi?