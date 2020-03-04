Hekimoğlu son bölüm izle - Hekimoğlu 10. bölüm tam ve kesintisiz izle

Ekranlara damga vuran Hekimoğlu 3 Mart Salı akşamı 10. bölümü ile yayınlandı. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aycan Şaşmaz ve Damla Colbay'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu'nun ekranlara gelen son bölümünü televizyonda izleyemeyenler 10. bölümle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Hekimoğlu son bölüm ve bu hafta yaşananlar.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez önlük giymeyen tek doktor olarak Hekimoğlu dikkatini çeker. Hekimoğlu ise, Vahap’ın görünen iyi niyetinin altında başka amaçları olduğundan şüphelenmektedir.

Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi hastaneye yatırılır ve dosyayı Tıbbi Tanı Departmanı devralır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar. Hekimoğlu kadını iyileştirmek uğruna büyük bir riski göze alacaktır. Öte yandan tedavi sürecinde Emre’nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu’nu çok sinirlendirir ve ikisi arasındaki ipleri kopma noktasına getirir.

Hekimoğlu, Emre’yi kovacak mıdır? Vahap ve Hekimoğlu arasındaki soğuk savaş nereye gidecektir? Hekimoğlu’nun kalp nakli bekleyen hastası için söylediği yalan mesleğine mal olacak mıdır?