Hekimoğlu ikinci sezona başlıyor!

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu’nun yeni sezon yayın tarihi belli oldu.



01 Eylül Salı akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin yeni sezon tanıtımları da oldukça konuşuldu. Sadık bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin 15’inci bölümünde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.



Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer ve Semih Bağcı oturuyor.



Hekimoğlu, yeni bölümü ile 01 Eylül Salı akşamı Kanal D’de...