Hekimoğlu final bölümünde Ateş ve İpek arasında yakınlaşma! İşte Hekimoğlu 51. final bölümünde yaşananlar

Hekimoğlu 51. son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında sevenleri ile son kez buluşan Hekimoğlu'nun final bölümünde Ateş uzun süredir uğraştığı ekibini kurdu. Final anında Ateş, Orhan ve İpek'in tekne yolculuğuna çıktı. Hekimoğlu son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 25 Mayıs Salı yayınlanan 51. final bölümünde Ateş, İpek ve Orhan'la felekten bir gün çalıyor.

Adli Tıp Teknikeri olan İrem, her zamanki gibi işinin başındayken bir anda ilgilendiği kadavraların ayaklanıp ona saldırdıkları şeklinde bir halüsinasyon görür. Korkuyla ne yapacağını bilemeyen genç kadın nöbet geçirmeye başlar. Hayaletleri gördüğünü söyleyen bir vaka ile her zaman karşılaşmayan Hekimoğlu, İrem ile yakından ilgilenir.

En son 7 kişi kalan adaylar canla başla İrem’in nesi olduğunu bulmaya çalışırken genç kadının semptomları giderek ciddileşir. Bir yandan vakayı çözmek için uğraşan Hekimoğlu, diğer yandan da Orhan ile adaylardan biri üzerine iddiaya tutuşur. İpek ise Hekimoğlu’nun haberi olmadan Mehmet Ali ile görüşür ama Hekimoğlu’nun her yerde gözü kulağı olduğundan habersizdir. Kendinden emin bir şekilde Orhan ile girdiği iddia Hekimoğlu’na hayli pahalıya patlar. Hayaletleriyle yaşamaya alışmış İrem ise onu acıtacak bir gerçekle yüzleşir.

Hekimoğlu ve ekibi İrem’in halüsinasyonlarına neyin neden olduğunu bulabilecek mi? Girilen iddiayı Hekimoğlu mu yoksa Orhan mı kazanacak? İpek Mehmet Ali ile neden görüştü?

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