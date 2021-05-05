Hekimoğlu 48. son bölümde Ateş'e zor görev... İşte Hekimoğlu son bölümde yaşananlar

Hekimoğlu 48. son bölüm tek parça yayınlandı. Ekranların ilgi gören dizisi Hekimoğlu 4 Mayıs Salı akşamı 48. bölümü ile Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizide bu hafta Emre, Zeynep ve Memoli'nin yokluğundan sonra Ateş'in tek başına kalması dikkat çekti. Sonunda bir ekip kırmaya karar veren Ateş'in özgeçmişleri değerlendirmesi ise keyifli anlara neden oldu. Son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 49. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş kendisine yeni ekip oluşturuyor!

Tüm ekibin ayrılmasında sonra Ateş, İpek'e inat olsun diye yeni bir yöntemler kendisine yeni bir ekip oluşturmaya başlar. Diğer taraftan Ateş'teki tuhaf durumu Orhan anlamlandırmaya çalışır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Hekimoğlu 4 Mayıs Salı yayınlanan 48. Bölümde, ekibi dağılan Ateş vakayı tek başına çözmeye çalışınca ortalık karışıyor!

Yıllardır birlikte olan Melis ve Berk telefonda konuşurken Melis’in çalıştığı bina bir anda çöker. Enkazdan ağır yaralı şekilde çıkarılan Melis, Valide Atik Hastanesi’ne getirilir. Ekibindeki herkesi kaybeden Hekimoğlu, yeni bir vaka almaya niyetli değildir ama Melis’in hiç düşmeyen ateşi ilgisini çeker. Hekimoğlu, kadındaki bulgularla tıbbi dosyasının eşleşmediğini gördükçe Melis’in sevgilisi Berk dahil kimsenin bilmediği gizli bir hayatı olduğunu düşünmeye başlar. Sonuçta Hekimoğlu’na göre “Herkes yalan söyler”. Hekimoğlu’na ekip kurması konusunda baskı yapan İpek ve Orhan ona yardım etmemek konusunda kararlıdır. Bu sayede Hekimoğlu’nun tek başına teşhis koymakta zorlanacağını ve ekip kurmaya razı olacağını düşünürler. Ne var ki Melis’in durumu giderek kötüleşince her ikisi de bir karar vermek zorunda kalır. Hekimoğlu’nun parlak zekası ve dikkati sayesinde vaka çözülecek ama çıkan sonuç Melis’in yakınları, Orhan ve İpek için tam bir sürpriz olacaktır.

Hekimoğlu tek başına vakayı nasıl çözecek? Orhan ve İpek, Hekimoğlu’na yardım ederken başlarına ne gelecek? Hekimoğlu vakayı çözdüğünde herkesi şok edecek gerçek ne olacak?

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