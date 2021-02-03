Hekimoğlu 35. son bölüme Orhan'ın kararı damga vurdu... İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanından görüntüler

Hekimoğlu 36. bölümü Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Salı akşamlarına damga vuran dizinin bu haftaki son bölümünde, kafayı Ateş'e takan Mahir'in bu kez ekibi hedef alması dikkat çekerken Ateş'in beklemediği birinden ihanet görmesi dikkat çekti. Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında ise Ateş'in rehabilitasyon ve hapishane arasında seçim yapmak zorunda kalması merak uyandıran anlara sahne oldu.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 36. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu'nun zor kararı!

Orhan'ın gerçekleri Mahir'e anlatmasından sonra Hekimoğlu için zor günler başlar. Rehabilitasyon ve hapishane arasında seçim yapmak zorundadır. Öte yandan herkes Ateş'i açık ettiği için Orhan'a yüklenmektedir. Ancak Orhan zor da olsa doğru bir karar verdiğini düşünmektedir. En sonunda Hekimoğlu kararını verene kadar ona hasta verilmeyeceği söylenir.

HEKİMOĞLU 35. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek, son dönemde uğradıkları baskılar yüzünden Hekimoğlu’nun ilaçlarını azaltmaya karar verir. Ekibi, ilaçları azaltıldığı için çektiği ağrıların artması yüzünden, Hakimoğlu’nun sağlıklı kararlar verip veremediğini sorgulamaya başlar.

Daha önce çocuk yapmayı deneyen İpek, annelik içgüdülerine yenik düşüyor. Küçük hasta için elinden geleni yapmaya çalışan İpek zorlanıyor. Hekimoğlu ise İpek'i kullandığı ilaç yüzünden azarlıyor. Kızın ameliyatına giren İpek ani bir hamle yapmak zorunda kalıyor!

Hekimoğlu’nu hapse atmaya adeta ant içmiş olan Mahir Komiser, soruşturma izni çıkarttırıp hastanede kendisine çalışacak bir mekan ayarlar. Artık iyice yakınlarına giren Mahir’in niyeti, Orhan’dan sonra şimdi de Ateş’in ekibini sıkıştırmak ve ekiptekilerin birbirinden şüphe etmesini sağlayarak, içlerinden birini konuşturmaktır. Ekipten kimse Hekimoğlu’na ihanet edecek mi? Orhan'la Hekimoğlu'nun arası düzelecek mi?