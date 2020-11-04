Hekimoğlu 24. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hekimoğlu 24. son bölümü Kanal D ekranlarında 3 Kasım Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. İkinci sezonu ile diziseverlere keyifli anlar yaşatmaya devam eden fenomen dizinin son bölümünde, Emre'nin hastaneden kovulup kovulmayacağı merak uyandırdı. Yeni bölüm fragmanında ise ceza alan Ateş'in yerine ekibin başına getirilen Memoli'nin zor bir kararlar karşı karşıya gelmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölümün tamamı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 3 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Emre'nin bir anlık hatası bir hayata bedel oluyor! Bu durum yüzünden kurul karşısına çıkan Emre'yi nasıl bir son bekliyor?

Öte yandan Emre konusunda geniş çaplı bir araştırma yapan Selin, hem ekibi hem de Ateş'i yakın takibe alıyor. Ateş ise bu durum karşısında Emre'yi yalnız bırakmıyor. Ona destek olan Ateş, içinde bulundukları bu durumdan nasıl çıkacakları konusunda yardım ediyor. Emre gibi birinin nasıl böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremiyor.

Hakkında açılan disiplin soruşturmasına rağmen Emre sessizliğini korumaya devam ediyor ancak kuruldan öyle bir karar çıkıyor ki Hekimoğlu da dahil olmak üzere herkesi şaşkına dönüyor!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 25. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu ve Memoli arasında rekabet artıyor!

Ateş'in ceza almasından sonra ekibin başına geçen Memoli, Ateş'in gazabından kurtulamıyor. Hekimoğlu her fırsatta Memoliyi iğnelemeye devam ediyor. Öte yandan ekibin komutasının kendisinde olması Memoli'yi zor bir kararın eşiğine getiriyor.