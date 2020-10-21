Hekimoğlu 22. son bölüm kesintisiz ve full izle - Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hekimoğlu 23. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. Her hafta izleyenlerden tam not alan Hekimoğlu'nun bu haftaki bölümünde, dünyaca ünlü bir bisikletçinin yarış esnasında fenalaşarak hastaneye getirilmesi ekran başındakileri meraklandırdı. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 20 Ekim Salı yayınlanan son bölümde Hekimoğlu ve Selin arasındaki sonu gelmeyen çekişmelerin dozu giderek yükselir. Öyle ki Hekimoğlu İpek’ten Selin’i kovmasını isteyecek kadar ileri gider. İpek onun bu talebini ciddiye almasa da Hekimoğlu boş durmayacaktır. Selin’in özel hayatına dair bilgi edinmek için yapmadığını bırakmaz. Bu sürece Selin’in kocası Metin de dahil olunca işler iyice kızışır.

Diğer yandan dünyaca ünlü bir bisikletçi yarış esnasında fenalaşarak hastaneye getirilir. Doping aldığını inkar etmeyen sporcu giderek kötüleşince Hekimoğlu onu bu hale düşüren asıl sebebin peşine düşer. Bu arada doping konusunun basına sızması, an meselesidir. Bütün dünyada tanınan sporcu, kariyerini kötü bir sonla noktalamanın eşiğine gelir.

Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler olacak? Hekimoğlu Selin’in özel hayatına dair bilgi edinebilecek mi? Hekimoğlu vakayı çözüp, sporcuyu kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 23. Bölüm Fragmanı yayında! Zeynep ve Emre arasındaki sürpriz yakınlaşma aşka mı dönüşüyor? Ateş Hekimoğlu'na musallat olan bir hasta ondan kendisini tedavi etmesini istiyor ancak Ateş buna biraz sert çıkıyor. Hastanede ortalık karışıyor. Hastaya bulaşıcı bir hastalık olan AİDS tanısı konuyor. Ancak hasta, Zeynep onu muayene ederken yüzüne öksürünce olanlar oluyor. Emre ve Zeynep yakınlaşmasına neden olan bu durum, sonrasında hangi olaylara sahne olacak?