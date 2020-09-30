Hekimoğlu 19. son bölüm HD full ve kesintisiz izle - Hekimoğlu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki paylaşıldı. 2. sezonu ile heyecanlı anlara sahne olan Hekimoğlu 29 Eylül Salı akşamı seyirci karşısına çıktı. Hekimoğlu'nun son bölümünde, Memoli'nin geçmişinde gelen kadın merak dolu anlara neden oldu. Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında ise İpek'in hayatına yeni birinin girmesine Ateş'in ne tepki vereceği merak konusu oldu. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölümün tamamı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek ve Hekimoğlu ilk kez birlikte bir vakaya odaklanırlar. İki güçlü karakter, iki iyi doktor, iki eski arkadaş, iki zıt kutup zaman zaman aynı noktaya çekilseler de çatışmaları kaçınılmazdır. Vaka bir yana, aralarındaki tatlı-sert itişmeler kimsenin gözünden kaçmaz. Hatta bunun duygusal bir yakınlaşmaya işaret ettiğini bile düşünenler olacaktır. Kimilerinin eğlenerek, kimilerinin kıskanarak izlediği bu hallerin altında kim bilir ne sebepler vardır.

İpek ve Hekimoğlu arasında neler olacak? Doğru teşhisi İpek mi yoksa Hekimoğlu mu koyacak? Genç adam kurtulabilecek mi?

HEKİMOĞLU 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İşine karışılmasından hoşlanmayan Ateş Hekimoğlu'nun karşısına bu kez dişli bir hasta çıkıyor! Durumdan memnun olmayan Ateş ise tozu dumana katıyor.

Diğer taraftan İpek'in hayatına giren erkek Hekimoğlu'nun kendisini sorgulamasına sebep oluyor!