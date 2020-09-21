Hekimoğlu 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Selin hastanede işe başlıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu 22 Eylül Salı akşamı 18. bölümü ile seyirciyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici öyküsüyle izleyenlerden tam not alan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde küçük yaşta bir hastanın hastaneye gelmesi duygusal anları ekranlara taşıyacak. Selin ve Ateş arasında neler olacağı ise yeni bölümde belli olacak. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanından görüntüler.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin’in hastanede çalışmaya başlaması Hekimoğlu’nda belirgin bir gerginlik yaratır. Bu yeni durum yetmezmiş gibi, Selin’in, Hekimoğlu’na açılmış davalarla ilgileniyor olması aralarındaki iletişimi zorunlu kılar.

Diğer yandan Hekimoğlu saman nezlesine yakalanır. Bunu fırsata çevirip işten kaytarma planları yaparken karşısına öyle bir vaka çıkar ki kendisini unutup işe koyulur. Kanserli küçük bir kızın vakti giderek daralmaktadır. Hekimoğlu onu tedavi etmeye çabalarken hayatının en önemli derslerinden birini bu küçük kızdan alacağını tahmin bile edemez.

Hekimoğlu ve Selin’i nasıl bir süreç bekliyor? Hekimoğlu küçük kızı tedavi edebilecek mi? Küçük bir kız Hekimoğlu’na nasıl bir ders verecek?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ateş, Selin'in eşiyle tanışıyor ve olanlar oluyor. Selin'i geri kazanmak için eşini tedavi etmeye karar veren Ateş, aslında eski eşi Selin'e olan ilgisini farkediyor. Öte yandan Metin'in hiç bir tedaviye cevap vermiyor oluşu Selin'i derinden etkiliyor. Teselliyi ise yine Ateş'te buluyor.