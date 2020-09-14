Hekimoğlu 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı -Selin'den Ateş'e beklenmedik itiraf!

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu 15 Eylül Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile beğeni toplayan Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanında Selin'in Ateş'e yaptığı itiraf ve Zeynep'in yaptığı duygusal konuşma dikkat çekti. İşte, Hekimoğlu 17. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklarla ilgili ayrıntılı bilgiler.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş, Selin'in eşiyle tanışıyor ve olanlar oluyor. Selin'i geri kazanmak için eşini tedavi etmeye karar veren Ateş, aslında eski eşi Selin'e olan ilgisini farkediyor. Öte yandan Metin'in hiç bir tedaviye cevap vermiyor oluşu Selin'i derinden etkiliyor. Teselliyi ise yine Ateş'te buluyor.

Ateş için için işler karışmıştır. Bir tarafta çözmesi gereken vakalar diğer tarafta fazlasıyla kafasını karıştıran gönül işleri!

HEKİMOĞLU 16. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hekimoğlu bir kadının sesiyle irkilir. “Ateş!” Yıllardır görmediği, konuşmadığı ama vaktiyle çok değer verdiği biridir bu kadın… Onca zaman sonra tekrar karşısına çıkması da elbette sebepsiz değildir. Hekimoğlu’ndan öyle bir şey ister ki bir anda her şey durur. Sadece Hekimoğlu değil onu tanıyan herkes bu istekten tedirginlik duyacaktır. Peki, Hekimoğlu geçmişinden gelen bu kadını geri çevirebilecek midir?

Diğer yandan İpek hastanede yana yakıla Hekimoğlu’nu aramaktadır. Acil olarak üniversitede derse girmesini ister. Hekimoğlu bir anlaşma yapmadan tabii ki bunu kabul etmeyecektir. Bu ders hem öğrenciler için hem Hekimoğlu için benzersiz bir deneyim olur. Hekimoğlu ders boyunca geçmişini sorgulayacak ve kendisiyle ilgili birçok soru işaretini gün yüzüne çıkartacaktır.

Hekimoğlu’nun geçmişinden gelen kadın kim? Hekimoğlu’nun tekrar karşısına çıkma sebebi ne? İpek ve Hekimoğlu nasıl bir anlaşma yapacaklar? Hekimoğlu kendini sorgularken neleri gün yüzüne çıkartacak?