Hekimoğlu 17. son bölüm tam ve kesintisiz izle(15 Eylül 2020) - Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayında!

Hekimoğlu'nun 15 Eylül Salı yayınlanan 17. bölümünde, çarpıcı gelişmeler yaşandı. Selin ve Ateş cephesinde yaşananlar bu haftaya damga vururken, son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla 2. sezonuna devam eden Hekimoğlu'nun 18. yeni bölüm fragmanında, Ateş'in hastası olan küçük kız çocuğunu kurtarmak için tehlikeli bir yola girmesi heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölümün tamamı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu Selin’in kocasını tedavi etmeyi sonunda kabul eder ancak Selin’in kocası hasta olmadığı konusunda ısrarcıdır. Hekimoğlu’nun verdiği randevulara bile gitmez. Hekimoğlu’yla karşı karşıya gelmekten çekinmektedir ki bu konuda ne kadar haklı olduğu kısa sürede anlaşılır. Hekimoğlu öyle bir oyun oynar ki Selin’in kocası ne olduğunu anlayamadan kendini hastaneye yatırılmış olarak bulur. Artık hayatı Hekimoğlu’nun ellerindedir.

Diğer yandan sık sık görüşmek durumunda kalan Hekimoğlu ve Selin, kendilerini duygusal olarak sorgulamaktan geri duramazlar. Bir zamanlar birbirlerini çok seven bu ikiliyi zor bir süreç beklemektedir. Zeynep, Hekimoğlu’nun duygularına kapılıp bu vakada sağlıklı kararlar veremediğini savunur. Ve kim bilir? Belki de haklıdır.

Hekimoğlu - Selin aşkı yeniden alevlenebilir mi? Hekimoğlu Selin’in kocasına teşhis koyabilecek mi? Daha da önemlisi Hekimoğlu Selin’in kocasının iyileşmesini isteyecek mi? Hekimoğlu’nu Selin’le yan yana görmek Zeynep’i nasıl etkileyecek?

HEKİMOĞLU 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 18. Bölüm Fragmanı yayında! Bu defa Ateş'in hastası küçük bir kız çocuğu... Ateş, onun hayatını kurtarmak için tehlikeli bir yol deniyor. Başka çaresi olmadığı için bu yola giren Ateş, yapacağı operasyonla küçük kızın hayatını kurtarabilecek mi?