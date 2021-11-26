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Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? İşte Hedefim Sensin oyuncuları ve konusu

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Hedefim Sensin filmi nerede çekildi İşte Hedefim Sensin oyuncuları ve konusu

2018 yılında beyazperdede izlenme rekorları kıran Hedefim Sensin filmi yeniden ekran başındaki izleyicine kahkaha dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Hedefim Sensin filmi oyuncuları ne konusu dışında nerede çekildiği de merak konusu oldu. İşte Hedefim sensin oyuncuları, konusu ve merak edilenler...

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Senaryosunda ve başrolünde Ata Demirer'in yer aldığı Hedefim Sensin filmi izleyicisiyle yeniden buluşacak. 2018 yılında vizyona girdiği tarihlerde çok beğenilen Hedefim Sensin oyuncuları arasında Demet Akbağ, Salih Kalyon gibi önemli isimler de yer alıyor. Peki, Hedefim Sensin filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte Hedefim Sensin filmi ile ilgili bilgiler...

HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU

Hedefim Sensin filminde, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne geldiyse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz; ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası Gökçeada olur ve neşeli hikaye böyle başlar.

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

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Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda “Kocan Kadar Konuş”, “Görümce”, “Arif v 216” gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer’in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer

HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hedefim Sensin çekimleri İstanbul’da başlayıp Çanakkale Gökçeada’da devam etmiştir.

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