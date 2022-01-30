Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin oyuncuları ve konusu

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2018 yapımı Hedefim Sensin filmi televizyon severlerle yeniden bululuyor. Senaryosu ve başrolunde Ata Demirer'in ye aldığı Hedefim Sensin nerede çekildi? İşte Hedefim Sensin filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte merak edilenler...

HEDEFİM SENSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul’un pek çok yerinde başlayan Hedefim Sensin filmi çekimleri daha sonra Çanakkale Gökçeada’da devam etmiştir.

HEDEFİM SENSİN KONUSU

Hedefim Sensin filminde, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne geldiyse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz; ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası Gökçeada olur ve neşeli hikaye böyle başlar.

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HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI

Hedefim Sensin başrol oyuncuları arasında Ata Demirer, Demet Akbağ yer alırken, aynı zamanda Salih Kalyon, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can, Tarık Ünlüoğlu da oyunculuklarıyla çok beğenilmişti.