Healer dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Healer oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Healer dizisi 2014 yılında izleyicinin karşısına çıkmış bir Güney Kore dizisidir. Aksiyon, Gerilim ve Romantik alanında çekilen Healer dizisi 2015 yılında son bölümünü çekmiştir. Healer dizisi Netflix platformunda yayınlanmış olan bir dizidir. Healer dizisinin Korece dili ile çekilmektedir. Bu dizi Güney Kore'de çekilen bir dizi olup her bir bölümü ortalama olarak 60 dakikadır. Dizi yalnızca Netflix platformunda değil aynı zamanda Güney Kore'nin televizyon kanallarında da yayınlanmıştır.

Healer Dizisinin Konusu Nedir?

Kim Moon-Ho ünlü bir şirkette muhabirdir. Ünlü muhabir geçmişte yaşanan bir olayın gerçek yüzünü öğrenir. Tam olarak Healer dizisinin hikayesi de bu esnada başlayacaktır. Ünlü muhabir Kim Moon Ho olayın peşini bırakmayacak ve olayın iç yüzünü araştırmaya koyulacaktır. Kim Moon Ho bu esnada ise mesleğini icra ediyor ve internet gazeteciliğine devam ediyordu. Kim Moon Ho'nun hayranı olan Chae Young Shin ise healer kod adı ile birlikte ünlü muhabire yardım etmek ister.

Seo Jung Hoo, Chae Young Shin ve Kim Moon Ho ise bu olayı araştırmaya koyulur. Aynı zamanda bu üç karakterin de geçmişinde birbirleri ile bağlantılı olduğundan haberleri dahi yoktur. Olayları aydınlatmak isteyen bu üç karakter ise tek tek düğümleri çözerken bu gerçeklerle yüzleşecektir. Macera dolu ve aksiyon dolu olan bu olaylar hızlı gelişecektir. Olayların iç yüzünü öğrenmek için varını yoğunu ortaya koyan bu üç kişinin maceraları dizinin ana konusudur.

Healer Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Healer dizisi 20 bölüm çekilmiştir. Yalnızca 1 sezon çekilen Healer dizisi ilk yayınlanmaya başladığı yıldan 2 ay sonra sona erdirilmiştir.

Healer Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Seo Jung-Hoo : Jİ Chang Wook

2) Chae Young-Shin: Park Min-Young

3) Kim Moon-Ho: Yoo Ji Tae

4) Kim Mi-kyung

5) Woo Hee Jin

Healer Yönetmeni Kimdir?

Healer dizisinin yönetmeni Lee Jung-sub ve Kim Jin-woo'dur. Dizinin aynı zamanda yönetici yapımcı pozisyonunda ise Bae Kyung Soo bulunmaktadır.

Healer Yapımcısı Kimdir?

Healer dizisinin 2 tane yapımcısı bulunmaktadır. Bunlar;

- Kyung Soo Bae

- Wan İl Mo

Dizinin yapım şirketi ise Kim Jong Hak Productions'dır.

Healer Senaristi Kimdir?

Healer dizisinin senaristi Ji Na Song'dur.