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Hazar Ergüçlü'den dobra açıklamalar: Oyunculukta bedeller ödedim

Güncelleme Tarihi:

#Hazar Ergüçlü#İnci Taneleri#Dilber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 07:29

KANAL D’nin reyting rekortmeni dizisi ‘İnci Taneleri’nde ‘Dilber’ karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, Elle dergisinin nisan sayısına konuk oldu.

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Oyuncu, “Dilber’in hikâyesini okuduğunda neler hissettin?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Dilber, gel gitleri olan, duygularıyla hareket eden, düşündüğünü söyleyen, hesapsız bir karakter. Fark yaratacağını senaryoyu okuduğumda hissetmiştim. Öyle de oldu. ‘İnci Taneleri’nin senaryosu o kadar iyi ki her şey açık ve net. Gerçek hayat gibi. Yılmaz Erdoğan’la çalışmak da ayrı bir motivasyondu benim için.”

Hazar Ergüçlüden dobra açıklamalar: Oyunculukta bedeller ödedim

Hazar Ergüçlü ayrıca oyunculuk için hâlâ bedeller ödediğini söyledi. Yapımcılık da yapan oyuncu, Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filminde rol aldığı dönemi şöyle anlattı:

“Mutluluktan çıldırmıştım. 4 günlük bir üniversite eğitimi gibiydi. O 4 günün sonunda gerçekten değişmiştim.”

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Hazar Ergüçlüden dobra açıklamalar: Oyunculukta bedeller ödedim

Hazar Ergüçlü, “Her tür insan hikâyesi beni çekiyor. Ama tabii karakter ne kadar belayla uğraşıyorsa, problemliyse
o kadar cazip hale geliyor oyuncu için” dedi.

Hazar Ergüçlüden dobra açıklamalar: Oyunculukta bedeller ödedim


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#Hazar Ergüçlü#İnci Taneleri#Dilber

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