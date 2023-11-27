Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri’nde izleyici karşısına çıkacak

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Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği projede ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak İnci Taneleri yakında Kanal D’de ekrana gelecek.