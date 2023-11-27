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Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri’nde izleyici karşısına çıkacak

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#Hazar Ergüçlü#Yılmaz Erdoğan#İnci Taneleri
Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri’nde izleyici karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 12:28

İnsanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak olan İnci Taneleri’nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

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Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği projede ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri’nde izleyici karşısına çıkacak

Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak İnci Taneleri yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

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#Hazar Ergüçlü#Yılmaz Erdoğan#İnci Taneleri

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