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Yılmaz Erdoğan’dan 'İnci Taneleri' geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Erdoğan#İnci Taneleri#Kanal D
Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri geliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 13:46

''Bu öykü insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine… İnci ne kadar değerli, iplik o kadar ince…''

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Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden böyle başlayan hikâye çok yakında “İnci Taneleri” adıyla izleyici karşısına çıkacak. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri geliyor

İnci Taneleri ile yıllar sonra ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücel isimli karaktere hayat verecek.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri geliyor

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Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücel, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri geliyor

İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak İnci Taneleri’nin yakında Kanal D’de yayınlanacağı öğrenildi.

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#Yılmaz Erdoğan#İnci Taneleri#Kanal D

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