Hazar Ergüçlü: Yıldız gibi hissetmem

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Yakında Kanal D’de başlayacak Yılmaz Erdoğan imzalı ‘İnci Taneleri’ dizisinin kadrosunda yer alan Hazar Ergüçlü, Harper’s Bazaar Style dergisinin yeni sayısına röportaj verdi. Oyuncu, “Uzun süredir bu sektörde olan ama bir o kadar da kendi gibi kalabilen isimlerden birisin. ‘Yıldız’ gibi hissetmeden özünü korumana neler destek oluyor?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yıldız gibi hissetmeye çalışmak bana biraz problemli görünüyor açıkçası. Çalıştığımız iş ortamında zaman zaman böyle hissetmek gerekiyor elbette ama bunu gündelik hayatına, rutinine yansıtırsan gerçekle aranda bir mesafe olmaya başlıyor. Düz insansın çünkü aslında sadece. İnsanın farklı halleri var. Sadece bu basitliğe odaklanıyorum.”

‘SÜMBÜL’LE RİSK ALDIM

Hazar Ergüçlü, “Bu zamana kadar sende ayrı bir yeri olan karakter oldu mu?” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Hepsinin yeri ayrı. Ama ‘Gönül’ filmindeki Sümbül karakteri benim için çok heyecan vericiydi. Risk aldığım, kendimce yeni bir şey denediğim bir karakterdi. Ürkütücü ve heyecan vericiydi. Dolayısıyla çok zevkliydi o karakteri oynamak.”

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Dansçı rolünde

Hazar Ergüçlü, “İnci Taneleri” dizisinde Dilber isimli bir pavyon dansçısı rolünde seyirci karşısına çıkacak. Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünü üstlendiği dizi çok yakında Kanal D’de yayın hayatına başlayacak. BKM Yapım imzalı “İnci Taneleri”nin kadrosunda Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Şenol Sönmez.