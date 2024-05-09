Hazar Ergüçlü 'Şampiyon Melekleri' unutmadı

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Rol aldığı “Timsah Ateşi” isimli tiyatro oyunu için memleketi Kıbrıs’ta sahneye çıkan Ergüçlü, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Adıyaman’da hayatını kaybeden Kıbrıslı voleybolcuları ‘Şampiyon Melekler’i unutmadı.

Ünlü oyuncu sahnede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Şampiyon Melekler’imizin bugün davası vardı. Adalet mücadelelerinde her zaman yanlarında olacağımızı söylemek istiyorum. Bu akşam ve yarın oynanacak oyunlarımızın gelirleri Şampiyon Melekleri Yaşatma Vakfı’na bağışlanacaktır.” Ergüçlü’nün açıklaması sonrası tiyatro salonunda alkış sesleri yükseldi. Konuya dair görüntüler de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.