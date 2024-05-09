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Hazar Ergüçlü 'Şampiyon Melekleri' unutmadı

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#Hazar Ergüçlü#İnci Taneleri#KANAL D
Hazar Ergüçlü Şampiyon Melekleri unutmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 09:09

KANAL D’nin yayınlanan “İnci Taneleri” dizisinde Dilber’i canlandıran Hazar Ergüçlü, sosyal medyada gündem oldu.

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Rol aldığı “Timsah Ateşi” isimli tiyatro oyunu için memleketi Kıbrıs’ta sahneye çıkan Ergüçlü, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Adıyaman’da hayatını kaybeden Kıbrıslı voleybolcuları ‘Şampiyon Melekler’i unutmadı.

Hazar Ergüçlü Şampiyon Melekleri unutmadı

Ünlü oyuncu sahnede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Şampiyon Melekler’imizin bugün davası vardı. Adalet mücadelelerinde her zaman yanlarında olacağımızı söylemek istiyorum. Bu akşam ve yarın oynanacak oyunlarımızın gelirleri Şampiyon Melekleri Yaşatma Vakfı’na bağışlanacaktır.” Ergüçlü’nün açıklaması sonrası tiyatro salonunda alkış sesleri yükseldi. Konuya dair görüntüler de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

 

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#Hazar Ergüçlü#İnci Taneleri#KANAL D

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