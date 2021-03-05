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Televizyon
Haber Giriş: 05.03.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

Hayati İnanç kimdir, nereli? Hayati İnanç'ın biyografisi

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Hayati İnanç kimdir, nereli? Hayati İnanç'ın biyografisi

Hayati İnanç kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Can Veren Pervaneler programıyla tanınan Hayati İnanç, Avukatlığın dışında yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yaptı. Peki, Hayati İnanç kimdir, nereli? Hayati İnanç'ın biyografisi

Hayati İnanç 1961 yılında Denizli'de dünyaya geldi.

İlkokul yıllarını Denizli Çameli ilçesinde tamamladı. Okulun birincisi olarak derece ile mezun olan İnanç, orta ikinci sınıfta Aydın Nazilli devlet parasız yatılı okulunu kazandı. Devamında Aydın Lisesine gitmiş ve 1977'de lise öğrenimini tamamladı. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisansını tamamladı. 

Hayati İnanç, Avukatlığın dışında yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yaptı. Klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı haline getirdi. TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını sunmaktadır.

 

 

 

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