Hayat Güzeldir (La Vita E Bella) filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Hayat Güzeldir oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
1997 yılında gösterime giren Hayat Güzeldir filmi, 2. Dünya savaşından bir kesit sunuyor. Gösterime girdiği yıl gişe rekorları kıran İtalyan filmi, bir babanın oğlu için verdiği mücadeleyi özgün bir sinemaya diliyle aktarmaktadır. Hayat güzeldir filminin Imdb puanı kaçtır, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Sizin için derledik.
La Vita e Bella filmi 1997 yılında birçok dalda Oscar'a aday gösterildi. En İyi Erkek Oyuncu, Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Film Müziği ödüllerine layık görüldü. Film aynı zamanda David Di Donetello, BAFTA ve Cesar gibi uluslararası festivallerden 70'e yakın ödül topladı. Hayat Güzeldir, 50'den fazla ülkede gösterime girdi ve gişe rekorları kırdı. II. Dünya Savaşını en iyi anlatan filmler listesinde ilk 10'da yer almaktadır. Amerika ve Avrupa'da Life is Beautiful ismiyle gösterime giren La Villa e Bella, Türkiye'de ''Hayat Güzeldir'' adıyla izleyicilerle buluştu.
Hayat Güzeldir Filminin Konusu Nedir?
Roberto Benigni'nin hayat verdiği Guido öğretmen Dora'ya aşık olur. İkili, tüm ekonomik zorluklara rağmen evlenir. Bir yıl sonra da ilk çocukları dünyaya gelir. Çocukları 5 yaşına geldiğinde 2. Dünya Savaşı patlak verir. Önce Almanya'da, sonra İtalya'da toplama kampları açılır. Guido, Yahudi olması gerekçesiyle tutuklanır. Oğlu ile birlikte toplama kampına gönderilir.
Guido karakteri film boyunca, oğluna, savaşı, toplama kampındaki esirleri ve her şeyi bir oyunmuş gibi göstermeye çalışır. Eğer uslu bir çocuk olursa ona çok istediği oyuncak tankı alacaktır. Film bir babanın oğlunu savaşın acı gerçeklerinden korumaya çalışmasını komedi - dram ögelerini harmanlayarak anlatıyor.
Hayat Güzeldir Oyuncu Kadrosu
Roberto Benigni
Nicoletta Braschi
Giorgio Cantarini
Giustino Durano
Sergio Bini Bustric
Marisa Paredes
Lidia Alfonsi
Amerifo Fontani
Giuliana Lojodice
Horst Brucholz
Pietro De Silva
Francesco Guzzo
Raffaella Lebboroni
Gil Baroni
Claudio Alfonsi
Aaron Craig
Daniela Fedke
Hannes Helimann
Stefano Frangipani
Wolfgang Hillinger
Maria Rita Macellan
Ernst Frowein Holger
Gina Rovere
Andrea Tidona
Richard Sammel
Laura Susanne Ruederberg
Van Den Berg
Margarita Lucia Krauss
Hayat Güzeldir Filminin Yönetmeni Kimdir?
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Roberto Benigni, aynı zamanda başrol oyuncusu. Yönetmenliği ve oyunculuğu ile izleyicilerden tam not alan Benigni'nin yönettiği diğer filmler, Kürdan Joe, Pinokyo, Roma'ya Sevgililerle, Kar ve Kaplan'dır.
Hayat Güzeldir Filmin Süresi Ne Kadar?
Filmin süresi 1 saat 56 dakikadır.
Hayat Güzeldir Filminin Yapımcısı Kimdir?
Filmin yapımcılığını 6 isim üstlenmiştir. Bu isimler, Elda Ferri, John M. Davis, Gianluigi Braschi ve Vittorio Cecchi Gori, Mario Cotone ve Agres Montre'dir. .
Hayat Güzeldir Filminin Senaristi Kimdir?
Filmin öyküsünü Roberto Benigni yazarken, diyaloglar Vincenzo Cerami tarafından kaleme alınmıştır. İkili ''Kar ve Kaplan''- ''Kürdan Joe'' gibi yapımların senaryolarında da birlikte çalışmıştır.
Hayat Güzeldir Filminin Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?
Hayat Güzeldir filmi 20 milyar dolarlık bütçeyle çekildi. Gişede yakaladığı büyük başarı ile birlikte toplam 229.198.247 dolarlık hasılat elde etti.
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