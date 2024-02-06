‘Hatıran Yeter’'in yeni fragmanıyla duygulandırdı

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Farklı yıllarda yaşanan iki aşk hikâyesini konu alan filmin fragmanında duygusal sahnelere yer verildi. Ömer Faruk Yardımcı’nın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, 16 Şubat’ta vizyona girecek.



Kadrosunda Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık, Ayşegül Asar, Deniz Türkali ve Çağdaş Onur Öztürk’ün de yer aldığı, çekimleri Mudanya-Tirilye’de yapılan ‘Hatıran Yeter’in konusu şöyle:

80’li yıllarda tanışıp büyük aşk yaşayan Zehra (Belçim Bilgin) ile Adem (Burak Sevinç) kaçarak evlenir. Aşkları, oğulları Baha’nın (Aytaç Şaşmaz) dünyaya gelişiyle taçlanır. Ne var ki Baha henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla ile (Sümeyye Aydoğan) tanışmasıyla değişir.