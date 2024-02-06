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‘Hatıran Yeter’'in yeni fragmanıyla duygulandırdı

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#Aytaç Şaşmaz#Belçim Bilgin#Sümeyye Aydoğan
‘Hatıran Yeter’in yeni fragmanıyla duygulandırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 08:19

Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç’in paylaştığı ‘Hatıran Yeter’ filminin fragmanı yayınlandı.

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Farklı yıllarda yaşanan iki aşk hikâyesini konu alan filmin fragmanında duygusal sahnelere yer verildi. Ömer Faruk Yardımcı’nın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, 16 Şubat’ta vizyona girecek.

‘Hatıran Yeter’in yeni fragmanıyla duygulandırdı


80’LERDE BAŞLIYOR

Kadrosunda Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık, Ayşegül Asar, Deniz Türkali ve Çağdaş Onur Öztürk’ün de yer aldığı, çekimleri Mudanya-Tirilye’de yapılan ‘Hatıran Yeter’in konusu şöyle:

‘Hatıran Yeter’in yeni fragmanıyla duygulandırdı

80’li yıllarda tanışıp büyük aşk yaşayan Zehra (Belçim Bilgin) ile Adem (Burak Sevinç) kaçarak evlenir. Aşkları, oğulları Baha’nın (Aytaç Şaşmaz) dünyaya gelişiyle taçlanır. Ne var ki Baha henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla ile (Sümeyye Aydoğan) tanışmasıyla değişir.

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#Aytaç Şaşmaz#Belçim Bilgin#Sümeyye Aydoğan

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