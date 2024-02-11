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‘Hatıran Yeter’ ile ağlatacak

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#Hakan Altun#Hatıran Yeter#Yılmaz Tatlıses
‘Hatıran Yeter’ ile ağlatacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 09:40

Hakan Altun, 16 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak “Hatıran Yeter” filmi için stüdyoya girdi.

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Sanatçı, sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a, bestesi Yılmaz Tatlıses’e ait olan ve filmle aynı adı taşıyan unutulmaz şarkıyı yorumladı. Aydın Kara’nın aranjörlüğünü üstlendiği şarkıda sanatçıya 50 kişilik senfoni orkestrası da eşlik etti. Hakan Altun, hazırlık sürecinde de film ekibine destek olmuş, yapımın Bursa’daki setini ziyaret etmişti.

‘Hatıran Yeter’ ile ağlatacak


ANNEM HASTANEDE BEN SAHNEDEYİM

Hakan Altun önceki akşam ise Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Konser öncesi sorulara yanıt veren şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan annesi Meral Altun’un sağlık durumu hakkında konuştu.

Altun, “Annem hastanede, ben sahneye çıkacağım. Annem ameliyata girmeden önce ‘sahnelerini iptal etme’ dedi. Zor ama böyle durumlarda sahneye çıkmak. Konserlerimin iptal olmama sebebi annemin isteğinden dolayıdır. Şu an hastanede. Konser bittikten sonra yanına gideceğim. Yoğun bakımdan çıktı. Allah’a şükür iyi.”

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#Hakan Altun#Hatıran Yeter#Yılmaz Tatlıses

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