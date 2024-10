Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde gözyaşları sel oldu... Kenan İmirzalıoğlu ağlamamak için kendini zor tuttu

Haberin Devamı

SULTANS of the Dance ve Anadolu Ateşi’nin baş dansçısı olarak adını duyuran, ‘Karaoğlan’ filminde oynadığı karakterle ‘Camoka’ lakabını alan ve ‘Survivor’ yarışmasıyla ünlenen Hasan Yalnızoğlu vefat etti. Pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, önceki gün Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ünlü dansçı 20 Ekim’de 50’nci yaşını kutlayacaktı.

Hasan Yalnızoğlu dün Üsküdar Şakirin Camisi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Yalnızoğlu’nun 1997’de Best Model of Turkey’de birlikte yarıştığı Kenan İmirzalıoğlu’nun yanı sıra Berk Oktay, Nefise Karatay gibi sanatçı dostları, yakınları ve sevenleri katıldı. Sosyal medyada bir veda mesajı yayınlayan oyuncu Janset, Hasan Yalnızoğlu’nun son anına kadar yaşama tutunduğunu söyledi: “Ne güzel bir şans senin gibi temiz, dürüst, kibar, şefkatli, çalışkan, masum, yaşama son anına kadar aşkla tutunan bir ruhu tanımış olmak.”

Anadolu ateşi’nin simgesiydi

Hasan Yalnızoğlu, 20 Ekim 1974’te Üsküdar’da doğdu. Aslen Rizeli olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastiğe başladı, futbol ve yüzme sporlarıyla da ilgilendi. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü’nden mezun oldu. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gruplarında baş dansçı olarak görev aldı. 1997’de Best Model of Turkey’e katılıp ikinci seçildi. 2007 yılında Tatiana Ruichiana ile evlendi. 2012 ve 2015 yıllarında ‘Survivor’da yarıştı. 2013’te Şişli’de spor salonu açtı. 2014’te ‘Öğrenilmiş Duygular’ adında bir kişisel gelişim kitabı yayınladı.

‘Bir gün anneme kavuşacağım’

Acun Ilıcalı: “Değerli arkadaşımız Hasan Yalnızoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekânı cennet olsun.”



Mustafa Erdoğan: “Anadolu Ateşi’nin kuruluş yıllarındaki ilk baş dansçılarından Hasan Yalnızoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Onu hep güzel anılarıyla anacağız.”



Hakan Hatipoğlu: “7-8 sene önce annenin cenazesinde ‘Bir gün anneme kavuşacağım’ demiştin. Hiç gitmedi aklımdan kuvvetli duruşun ve bu cümlen. Annenle kavuştun abi. Mekânın cennet olsun.”

“Dünyanın en nazik insanı, karıncayı incitmeyen merhametli kardeşim benim. Sevenlerinin başı sağ olsun.”“Çalışkan, erdemli, güzel kalpli kardeşim. Başımız sağ olsun.”“Çok mücadele verdin. Acıların dindi. Evladın bize emanet.”Best Model’de oda arkadaşımdı. Gönlümün şampiyonu o idi. Çok güzel hatıralar bırakıp gitti.”