Harry Potter serisinin Dumbledore'u Michael Gambon öldü

Seride Profesör Albus Dumbledore karakterini canlandıran deneyimli oyuncu Sir Michael Gambon 82 yaşında hayata veda etti. Gambon'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve son nefesini de orada verdiği belirtildi.

Acı haberi Michael Gambon'un eşi Anne Miller ile oğlu Fergus yaptıkları bir açıklamayla duyurdu. Son nefesini ailesinin yanında verdiği belirtilen oyuncunun bir süredir zatürree tedavisi gördüğü de açıklandı.

Her ne kadar yeni kuşaklar tarafından Harry Potter serisindeki Profesör Dumbledore karakteriyle tanınsa da Gambon biçok unutulmaz film ve dizide kamera karşısına geçti. Bunlardan biri de James Maigret'in serüvenlerinin anlatıldığı ITV dizisİ Maigret'ti.

Michael Gambon ayrıca BBC yapımı tne Singing Detective'de canlandırdığı Philip Marlow karakteriyle de hafızalara kazındı.

Michael Gambon kariyerine Kraliyet Ulusal Tiyatrosu'nda başladı. İlk dönemde Shakespeare oyunlarında sahnele çıkan Gambon daha sonra sinema ve TV'ye de adım attı.

1998 yılında sanat dünyasına katkılarından dolayı Sir unvanı verilen Michael Gambon, aralarında BAFTA'nın da bulunduğu çok sayıda ödülün sahibiydi.

MÜHENDİSTİ.. SONRA OYUNCU OLMAYA KARAR VERDİ

Tam adıyla Sir Michael John Gambon 19 Ekim 1940'ta İrlanda'da doğdu. Öncelei mühendis olarak çalışıyordu. Ama 21 yaşına geldiğinde oyuncu olmaya karar verdi.

Bu alandaki kariyerine de 1963'te Dublin'deki Edwards/MacLiammoir Gate Tiyatrosu'nda başladı. Old Vic'teki Ulusal Tiyatro'nun ilk üyelerindendi. Lawrence Olivier'nin yönettiği bu tiyatroda pek çok oyunda rol aldıktan sonra, Othello'yu oynadığı Birmingham Rep'e geçti.

O günden sonra da Gambon, döneminin en iyi tiyatrocularından biri olarak ün yaptı. Aktör, Alan Ayckbourn'un yönettiği "A Chorus of Disapproval"daki rolüyle Olivier Ödülü, "The Life of Galileo" ve "Volpone"la da En iyi Erkek Oyuncu dalında 1995 Evening Standard Ödülü kazandı.

Sinemaseverler onu Peter Greenaway'in yönettiği The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover'daki (Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı) başrolüyle olduğu kadar, daha yakın dönem çalışmalarından Matthew Vaughn'ın yönetimindeki Layer Cake, Being Julia, Wes Anderson'ın yönettiği The Life Aquatic gibi yapımlarla da tanıyor.

UNUTULMAZ KARAKTERLERE HAYAT VERDİ

Gambon'ın belki de en unutulmaz rolü Dennis Potter televizyon dizisi The Singing Detective'dekiydi. Bu rol ona BAFTA, Yayın Basın Locası ve Kraliyet Televizyon Derneği'nin En iyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandırdı.

Aktör, ayrıca, BBC yapımı Wives and Daughters, Charles Sturridge'in başarılı yapımı Longitude ve Stephen Poliakoff'un yönettiği A Family Tree'de rol aldı.

Tek evliliğini Anne Miller ile yapan Michael Gambon bir erkek evlat sahibi oldu. Oyuncu 2010 yılından bu yana da Philippa Hart ile birlikteydi.