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Hani beni artık çekmeyi bırakmıştınız! Can Yaman bildiğiniz gibi…

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#Can Yaman#İtalya#Istanbul
Hani beni artık çekmeyi bırakmıştınız Can Yaman bildiğiniz gibi…
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 16:58

İtalya’da yaşayan Can Yaman, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’a geldi. Ekip dün akşam Nişantaşı’ndaki Cabbar adlı mekândaydı.

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Can Yaman, yaklaşık 3 saat kaldıkları mekândan annesiyle birlikte çıktı. Ünlü oyuncu soruları yanıtsız bırakırken, yanındaki arkadaşları muhabirlerin fotoğraf çekmesine engel olmaya çalıştı.

Hani beni artık çekmeyi bırakmıştınız Can Yaman bildiğiniz gibi…

Bu yaşananlardan gazetecileri sorumlu tutan Can Yaman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

KONUŞMAYI GEREKLİ BULMUYORUM, O KADAR!
Bodyguardlarım(!) ve ben huzurlu İstanbul seyahatimiz. Can Yaman bildiğiniz gibi…

Hani kameraları indirip beni artık çekmeyi bırakmıştınız, hani ben İtalya’nın yıldızıydım. E nerden çıktınız yine? Oh be çekmeyecekler diye biz de arada bir ona güvenip rahat rahat geziyorduk. Şimdiden söylüyorum, bundan sonra da konuşmayacağım. Olaylı bir gecem yok, tek olay sizlersiniz, rahatsızlık veren de sizlersiniz şov yapan da. Ben kendi aile ortamımda gayet keyifli ve huzurluyum, geçip arabama biniyorum.. Siz insanların gözüne ışıkları sokup yürümelerini engellediğiniz için size durup konuşulmadığında itildiğinizi kakıldığınızı terslendiğinizi düşünüyorsunuz, öyle bi şey de yok. Sadece huzur kaçıyorsunuz. Konuşmayı tercih etmiyorum ve gerekli bulmuyorum o kadar. Olay da yok skandal da. Bana müsaade, kendi sirkinizde size iyi oyunlar…

Hani beni artık çekmeyi bırakmıştınız Can Yaman bildiğiniz gibi…


 

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#Can Yaman#İtalya#Istanbul

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