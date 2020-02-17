Hangisi bilardo oyununun türlerinden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandırdı

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 17 Şubat Pazartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 'Hangisi bilardo oyununun türlerinden biri değildir?' sorusunun doğru yanıtı...

SORU:

Hangisi bilardo oyununun türlerinden biri değildir?