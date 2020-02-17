Hangisi bilardo oyununun türlerinden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandırdı
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. Ekran başındakilerin cevabını araştırdığı soru şöyle; Hangisi bilardo oyununun türlerinden biri değildir? İşte, o sorunun doğru cevabı...
ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 17 Şubat Pazartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 'Hangisi bilardo oyununun türlerinden biri değildir?' sorusunun doğru yanıtı...
SORU:
Hangisi bilardo oyununun türlerinden biri değildir?
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